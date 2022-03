Czas na rodzinę

Oto dowód: na pokładzie temporalnego odrzutowca do naszych czasów przybywa uciekinier z roku 2050. Schronienia szuka u samego siebie z przeszłości, tak więc dorosły Adam Reed (Ryan Reynolds) będzie miał okazję pogadać z 13-letnim Adamem (Walker Scobell). A nawet się z nim sprzymierzyć w wykonaniu trudnej misji: po pierwsze, ścigają go goście z przyszłości; po drugie, by uratować świat, trzeba się jeszcze cofnąć w czasie – do roku 2018.