Andruszkiewicz publikuje spot. "Tusk i ludzie z PO bratali się z Putinem"

W sobotę w Warszawie odbył się kongres programowy Platformy Obywatelskiej "Bezpieczna Polska". Kulminacyjnym momenciem wydarzenia było przemówienie przewodniczącego partii Donalda Tuska.

– Nie ma bardziej efektywnej piątek kolumny Putina, niż ci, którzy w Polsce i w Europie skłócają Polaków i Europejczyków – mówił były szef Rady Europejskiej o Telewizji Polskiej. – To jest ostatni moment, żeby zamknąć szczujnie, które chcą skłócić Polaków, które szkodzą Polsce, Ukrainie i Europie – dodał.

Były premier oskarżył również polski rząd o nieudolność w radzeniu sobie z kryzysem uchodźczym.

– Świat oniemiał, gdy zobaczył, na co stać polski naród. Ale polski naród oniemiał, gdy zobaczył, na czym polega niemota polskiego rządu, jeśli chodzi o organizację – powiedział.

Donald Tusk stwierdził także, że ostatnie tygodnie przed wybuchem wojny polskie władzę spędziły na budowaniu "proputinowskiej międzynarodówki".

– Mieli 100 dni, od momentu, gdy było jasne, że dojdzie do wojny. Co zdążył zrobić polski rząd przez 100 dni od sygnału, że będzie inwazja? Zaprosić proputinowskich polityków do Polski i pojechać do Madrytu, żeby tę międzynarodówkę wzmocnić – powiedział lider PO.

Andruszkiewicz publikuje spot

Na wystąpienie donalda Tuska zareagował w mediach społecznościowych m.in. sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz.

"WAŻNE! D. Tusk w pełnym manipulacji wystąpieniu zapomniał, że kiedy rządził - to właśnie on i ludzie PO, bratali się z Putinem, współpracowali z Rosją i wyśmiewali Prawo i Sprawiedliwość, które już wtedy przed tym ostrzegało. Przypomnijmy mu to. Podaj dalej! #BezpiecznaPolska" – napisał polityk na Twitterze.

