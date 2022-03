Sowieci do domu!

Od momentu zakończenia drugiej wojny światowej Polacy podjęli walkę z sowiecką dominacją w Polsce. Dla żołnierzy podziemia niepodległościowego pokonanie Niemiec nie było końcem walki o wolność i niepodległość. Blisko 200 tys. żołnierzy w różny sposób dążyło do zmiany postanowień jałtańskich. Tysiące z nich przypłaciły to życiem lub w najlepszym razie długoletnimi wyrokami, które odbywali w stalinowskich kazamatach. Bestialskie rozbicie podziemia niepodległościowego w Polsce przez polskie i sowieckie władze bezpieczeństwa nie stanowiło jednak kresu walki. Kontynuowali ją nierzadko bardzo młodzi ludzie, uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zawiązywali organizacje jednoznacznie antysowieckie. Bo, jak pisał historyk Jacek Wołoszyn, „antysowietyzm był także zasadniczym motywem przystąpienia do podziemnej działalności.