Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Nowe dane Straży Granicznej

Coraz więcej ukraińskich uciekinierów przekracza polską granicę. Dane osobowe przybyszów są weryfikowane przez służby w specjalnych punktach recepcyjnych przy przejściach granicznych w województwach podlaskim i lubelskim. Napływ fal uchodźców spowodowała wojna wywołana przez Federację Rosyjską i Władimira Putina.

Ukraińscy uchodźcy w Polsce

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 080 978 osób. W ostatnią sobotę funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 40,1 tys. podróżnych. Oznacza to spadek o 6 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (wówczas było to 42,7 tys.).

W niedzielę do godz. 07:00 rano strażnicy graniczni odnotowali na przejściach granicznych 6,9 tys. osób z Ukrainy.

Ponadto, z Polski na terytorium ukraińskie wyjechało od początku wojny 253 tys. osób.

Dane polska SG przekazała za pośrednictwem Twittera.

Dramatyczne doniesienia ONZ

Z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że przez trzy tygodnie prawie 9,8 mln Ukraińców opuściło swoje domy w rezultacie rosyjskiej agresji. Jak przekazała agencja UNIAN, stanowi to aż 23 proc. populacji tego kraju. Według wyliczeń ekspertów, 6,5 mln osób to uchodźcy wewnętrzni, czyli tacy, którzy schronili się w nieogarniętych działaniami zbrojnymi częściach ojczyzny, głównie na zachodzie. Jeśli zaś chodzi o migrację poza granice państwa, to dane wskazują na 3,3 mln uciekinierów.

Natomiast agencja UNICEF podała, iż z Ukrainy uciekło już około 1,5 mln dzieci. Między 24 lutego a 7 marca zidentyfikowano m.in. ponad 500 nieletnich przekraczających bez opieki granicę ukraińsko-rumuńską.

