Nasz test: Robot Roomba j7+

W polskich domach sprząta już ponad pół miliona robotów tej marki. Czym więc nowy model różni się od poprzedników? Po pierwsze, J7+ jest wyposażony w system nawigacji PrecisionVision, który dobrze sprawdza się podczas sprzątania domu lub mieszkania, w których domownicy notorycznie zostawiają na podłodze przewody od ładowarek, a koty nie zawsze zdążają do kuwety. Roomba J7+ bardzo dobrze radzi sobie z omijaniem tego typu przeszkód, podobnie jak z pokonywaniem progów, klocków, kredek etc. Robot może nawet robić zdjęcia przedmiotów, które odnalazł na swej drodze, i przesyłać je do użytkownika. Dzięki temu Roomba J7+ rzadko gdzieś się zawiesza i naprawdę sporadycznie wymaga pilnej interwencji użytkownika.