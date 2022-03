Rozmowy z Bogiem

WOJCIECH SIMON II Chociaż amerykański „Explorer 1” oraz rosyjski „Sputnik 1” zostały wystrzelone w XX w., to konstruktorzy obu tych rakiet sięgnęli do koncepcji opublikowanej trzy wieki wcześniej przez… polskiego generała Siemienowicza. Przy konstruowaniu napędów kosmicznych do dziś bierze się pod uwagę koncepcję „Gwiazdolotu”. Rzetelne rozmowy o wszechświecie nie byłyby zaś w ogóle możliwe, gdyby nie teoria Mikołaja Kopernika.

W roku 1873 w Polsce hucznie obchodzono 400. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Do niezwykłego wydarzenia przygotował się również Jan Matejko. Artysta nie tylko przedstawił polskiego astronoma z cyrklem w dłoni, lecz także na obrazie „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” zadbał również o inne „rekwizyty” człowieka, którego odkrycia na zawsze zmieniły świat i który przeszedł do historii jako twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego i prawdopodobnie pierwszy heliocentryk w Europie od czasów starożytnej Grecji. U Matejki widać więc wyraźnie tablicę ze schematem Układu Słonecznego z czytelnie zaznaczonym na nim Słońcem oraz Ziemią krążącą wokół niego po orbicie. Nie zabrakło także trójkąta paralaktycznego, służącego astronomom do wyznaczania paralaksy Księżyca i obliczania jego odległości od Ziemi.