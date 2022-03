Kopernik naszych czasów

Bohdan Paczyński był jednym z największych astronomów XX w., zainteresowanym wszystkimi dziedzinami astrofizyki” – tak o urodzonym w Wilnie polskim naukowcu pisał na łamach „Pamiętników biograficznych” amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk prof. Bruce T. Draine. „Był niesamowicie kreatywny i oryginalny” – powiedział o nim Michael Strauss, profesor nauk astrofizycznych. „Przez całe swoje życie wnosił ciekawe podejście do interesujących problemów” – dodał Strauss, kolega prof. Paczyńskiego, który był również powszechnie szanowany za entuzjazm do nauczania oraz za wsparcie, które okazywał innym astronomom zarówno w Princeton, jak i w Polsce oraz na całym świecie. Autor ponad 300 prac naukowych wniósł ważny i trwały wkład do wielu dziedzin współczesnej astronomii i astrofizyki. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zwanej „polskim Noblem”), Medalu Mariana Smoluchowskiego (najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Fizyczne), Medalu Eddingtona (przyznawanego przez Królewskie Towarzystwo Astronomiczne), Medalu Henry’ego Drapera (przyznawanego przez amerykańską National Academy of Sciences) oraz Złotego Medalu Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie.