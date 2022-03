Straż Graniczna: Ponad 2,1 mln uchodźców z Ukrainy w Polsce

W niedzielę funkcjonariusze SG odprawili 33,8 tys. podróżnych. Oznacza to spadek o 16 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym. Wówczas było to 40,1 tys.

Polska Straż Graniczna przekazała też, że w poniedziałek do godz. 07:00 rano odnotowano na przejściach granicznych 5,7 tys. uciekinierów ze wschodu.

Ponadto, z Polski na Ukrainę wyjechało od początku wojny, czyli od 24 lutego, 264 tys. osób.

SG podała dane za pośrednictwem swojego oficjalnego konta w serwisie społecznościowym Twitter.

twitter

Dramatyczne doniesienia ONZ

Z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że przez trzy tygodnie prawie 9,8 mln Ukraińców opuściło swoje domy w rezultacie rosyjskiej agresji. Jak przekazała agencja UNIAN, stanowi to aż 23 proc. populacji tego kraju. Według wyliczeń ekspertów, 6,5 mln osób to uchodźcy wewnętrzni, czyli tacy, którzy schronili się w nieogarniętych działaniami zbrojnymi częściach ojczyzny, głównie na zachodzie. Jeśli zaś chodzi o migrację poza granice państwa, to dane wskazują na 3,3 mln uciekinierów.

Natomiast agencja UNICEF podała, iż z Ukrainy uciekło już około 1,5 mln dzieci. Między 24 lutego a 7 marca zidentyfikowano m.in. ponad 500 nieletnich przekraczających bez opieki granicę ukraińsko-rumuńską.

Ocena działań polskiego rządu

Coraz więcej ukraińskich uciekinierów przekracza polską granicę. Dane osobowe przybyszów są weryfikowane przez służby w specjalnych punktach recepcyjnych przy przejściach w województwach podlaskim i lubelskim.

Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że 20 proc. respondentów ocenia działania władz, które zostały podjęte w związku z wojną na Ukrainie, "bardzo dobrze", a 32,2 proc. określiła je mianem "dobrych". 24,3 proc. ankietowanych stwierdziła zaś, że działania rządu są "dostateczne".

Czytaj też:

Dr Bartoszewicz: Obozy przejściowe byłyby rozwiązaniem bezpiecznym dla dwóch stronCzytaj też:

Sienkiewicz o pomyśle Kaczyńskiego: Jest głupi i szkodliwyCzytaj też:

Jak zostałem "pachołkiem Putina"