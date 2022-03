Rząd chce zmian w Konstytucji. "Polskim obowiązkiem jest przygotowanie armii"

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller przedstawił w poniedziałek na konferencji prasowej przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie "kwestie, które wymagałyby zmian w Konstytucji".

Propozycje mają być szczegółowo omawiane podczas rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych.

Jak zapowiedział Müller, niedługo rządzący będą chcieli złożyć "stosowne projekty zmian".

Armia, oligarchowie i korporacje

– Po pierwsze – w sytuacji, kiedy Rosja grozi bezpośrednim atakiem na inne kraje Unii Europejskiej, grozi atakiem również na Polskę, na państwa bałtyckie, to polskim obowiązkiem jest przygotowanie armii w tempie błyskawicznym. Dlatego proponujemy, aby z reguł finansowych wyłączyć finansowanie wojska – powiedział rzecznik prasowy rządu.

– Drugą kwestię, która wymaga zmiany Konstytucji, jest propozycja, aby na terenie Polski konfiskować majątki oligarchów rosyjskich – podmiotów i osób prywatnych, które wspierają władze Federacji Rosyjskiej – stwierdził Piotr Müller. Wszystkie aktywa zgodnie z poprawką byłyby przeznaczone na osoby poszkodowane w wyniku działań strony rosyjskiej.

– Trzecią rzeczą, którą chcemy wprowadzić, która być może nie będzie wymagała zmiany Konstytucji, ale która też jest elementem pakietu, o którym dzisiaj mówimy, to wprowadzenie dodatkowego opodatkowania dla podmiotów, które kontynuują swoją działalność na terenie Rosji. W taki sposób, aby nie było przyzwolenia na to, że na terytorium Federacji Rosyjskiej podmioty nadal funkcjonują, ale nie ponoszą konsekwencji w naszym kraju. Ma to być jasny sygnał, że nie ma zgody na to, aby korporacje międzynarodowe zasłaniały się pieniędzmi w sytuacji, kiedy te środki finansują machinę wojenną Rosji – mówił na konferencji prasowej polityk Zjednoczonej Prawicy.

