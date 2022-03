Rosyjski szpieg zatrzymany w Warszawie. Przekazywał cenne dane

– Do tego zatrzymania doszło kilka dni temu. Ta osoba zbierała materiały, które mogą służyć do tworzenia nowych tożsamości – dokumenty stanu cywilnego – akty urodzenia, zgonu, małżeństwa. Kiedyś, za starych agenturalnych czasów, służyło to do tego typu działań, weryfikacji i sprawdzania – mówił rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Radia ZET.

Szpieg w warszawskim urzędzie

Jak ustalił serwis TVP Info, zatrzymany to pracownik jednego z warszawskich urzędów, który miał kopiować i przekazywać rosyjskiemu wywiadowi dane.

Mężczyzna został zatrzymany 17 marca w Warszawie – potwierdził rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik rządu oraz rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych nie ujawnili dotychczas od jak dawna trwała współpraca Polaka z rosyjskimi służbami.

Müller: W tej chwili aktywność rosyjskiej agentury jest większa

Z doniesień medialnych wynika, że zatrzymany mężczyzna ma około 50 lat. Obecnie został aresztowany na trzy miesiące, grozi mu do trzech lat więzienia. Jak podaje TVP Info, prokuratora przedstawił zatrzymanemu zarzuty prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekroczenia uprawnień.

– W tej chwili aktywność agentury rosyjskiej jest dużo większa, więc też osoby te stają się mniej ostrożne, a nasze służby wyłapują każdy taki sygnał – komentował sytuację Müller.

Rzecznik zapytany, czy możliwe jest, że rosyjscy szpiedzy w polskich urzędach mogą brać udział w procesie wydawania PESEL-i uchodźcom stwierdził: "Takie ryzyko zawsze mogło się pojawić, dlatego zabezpieczyliśmy proces w taki sposób, że każda rejestrowana osoba ma też pobierane odciski palców".

Czytaj też:

Rzecznik Kremla ostrzega Zachód. Mówi o użyciu broni jądrowejCzytaj też:

Niemiec zwolnił z pracy Ukraińca, który udostępnił film o wojnie