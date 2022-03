Polska zorganizowała ponad 2,5 tys. transportów z pomocą humanitarną dla Ukrainy

Rosyjska agresja na ukraińskie terytorium państwowe rozpoczęła się 24 lutego. Atak sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na swojego zachodniego sąsiada to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 roku. Osiem lat temu Rosjanie rozpoczęli bowiem okupacje Krymu.

W środę na konferencji prasowej przedstawiciele Kancelarii Premiera dokonali podsumowania miesiąca wysiłków polskich władz, ale również dziesiątek bądź setek organizacji pozarządowych, które zaangażowały się w niesienie pomocy Ukraińcom.

Pomoc z Polski dla Ukrainy

– Od początku Polska, a przede wszystkim Polacy starają się pomóc Ukraińcom, przyjmując przede wszystkim pod swój dach już ponad 2 mln uchodźców, którzy trafili do naszego kraju. Również od pierwszego dnia wojny staramy się pomagać naszym przyjaciołom na Ukrainie tam, gdzie toczą się działania wojenne; tam, gdzie jest ponad 6,5 mln uchodźców wewnętrznych – mówił Michał Dworczyk.

– Od 24 lutego zostało zrealizowanych ponad 2,5 tys. transportów samochodowych z pomocą humanitarną dla Ukrainy. To były przede wszystkim ciężarówki, ale i busy, przede wszystkim z żywnością, środkami medycznymi, środkami higieny oraz odzieżą. To wszystko trafiło od Lwowa do Charkowa czy Sum – oznajmił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Znaczną część pomocy wysłaną z terenu Polski zorganizowały fundacje czy prywatne firmy. – Olbrzymia część to praca Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ale przede wszystkim Polacy włożyli swój wielki wysiłek, aby te transporty organizować – zauważył minister Dworczyk.

