"Aborcja to zabójstwo". Fundacja Życie i Rodzina z nową inicjatywą ustawodawczą

Chodzi o obywatelską inicjatywę ustawodawczą "Aborcja to zabójstwo". Fundacja Kai Godek przekonuje, że "projekt doprowadzi do wzmocnienia ochrony życia poprzez uniemożliwienie pomocnictwa w aborcji i aborcyjnej propagandy". Szczegóły zostaną przedstawione podczas czwartkowej konferencji prasowej przed Sejmem.

Rusza zbiórka podpisów

"Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji eugenicznej był sukcesem w walce o obronę życia. Aborcjonistki nie mogły się z nim pogodzić, więc zintensyfikowały morderczą propagandę – omijając prawo namawiają oraz pomagają w zabijaniu nienarodzonych dzieci. Nieprecyzyjne przepisy sprawiają, że czują się coraz bardziej bezkarne – niedawno publicznie ogłosiły, że pomagają zabijać dzieci nawet w 37. tygodniu ciąży! Przecież te dzieci mogłyby się normalnie urodzić i żyć! Feministki umożliwiają też zabijanie dzieci z Ukrainy - działają obchodząc prawo, a w rezultacie realizują politykę bliską zbrodniarzom wojennym, którzy zawsze dążą do zabijania najmłodszego pokolenia podbijanych narodów. Radykalne działania aborcjonistów sprawiają, że trzeba powiedzieć jasno: ABORCJA to ZABÓJSTWO, powstrzymać morderczą propagandę i ratować nienarodzonych. Aby projekt trafił pod obrady Sejmu, potrzeba złożyć pod nim co najmniej 100 tysięcy podpisów. Dlatego już dziś prosimy ludzi dobrej woli o wzięcie udziału w zbiórce" – czytamy w informacji przesłanej przez Fundację Życie i Rodzina.

W czwartek ma zostać uruchomiona specjalna strona internetowa poświęcona inicjatywie: www.aborcjatozabojstwo.pl.

