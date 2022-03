W czwartek Morawiecki spotka się z premierem Japonii

"Będzie to druga rozmowa obu premierów w ostatnim czasie – 2 marca odbyła się rozmowa telefoniczna. Głównym tematem spotkania będzie sytuacja w Ukrainie. Premierzy omówią dalsze polityczne i ekonomiczne kroki, jakie należy podjąć w reakcji na rosyjską agresję. Premier Mateusz Morawiecki będzie apelował o zdecydowane i konsekwentne wprowadzanie sankcji mających na celu skłonienie rosyjskiego agresora do zakończenia wojny. Spotkanie będzie kolejną okazją do zademonstrowania solidarności świata z Ukrainą i wyrażenia zdecydowanej krytyki wobec działań Rosji" – czytamy w komunikacie rzecznika rządu.

Szczyt Rady Europejskiej

24 marca rozpocznie się dwudniowy szczyt UE z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. W Brukseli kontynuowane będą tematy poruszone przez unijnych przywódców w Paryżu m.in. sytuacja w Ukrainie, bezpieczeństwo i obronność oraz energetyka. Swój udział w posiedzeniu UE zapowiedział również prezydent USA Joe Biden. Planowane jest ponadto połączenie wideo z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim.

Rada Europejska przeprowadzi strategiczną debatę w zakresie bezpieczeństwa i obrony oraz przyjmie Kompas Strategiczny. Polska zaznacza, że wysiłki UE w zakresie obronności powinny przyczyniać się do wzmacniania bezpieczeństwa transatlantyckiego i potencjału obronnego całego Sojuszu. Podkreślamy potrzebę dalszego zacieśniania strategicznego partnerstwa UE i NATO. Zwracamy również uwagę na konieczność zwiększania wydatków obronnych przez wszystkie państwa członkowskie, zwłaszcza w obecnej sytuacji bezpieczeństwa.

Podczas spotkania politycy będą kontynuować dyskusję na temat wspierania inwestycji i wzrostu gospodarczego, którą rozpoczęli podczas szczytu w Paryżu (10-11 marca).

