Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wieczorem pokaz niezwykłego filmu

Obraz został wyreżyserowany przez Arkadiusza Gołębiewskiego w 2007 roku. Pokaz będzie transmitowany profilu facebookowym Festiwalu NNW. Bohaterami filmu są świadkowie tamtych wydarzeń, ale częściej ich dzieci i wnuki.

"Życie za życie" to jeden z pierwszych filmów, który zebrał świadectwa o Polakach, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Podczas niemieckiej okupacji Polacy ukrywali, żywili, chronili Żydów, choć groziła za to kara śmierci. Film Gołębiewskiego jest swego rodzaju hołdem dla naszych bohaterskich rodaków.

– Śmiało można powiedzieć, że 85 proc. osób, z którymi wtedy rozmawialiśmy już nie żyje. To byli cudem ocaleni członkowie rodzin, krewni, osoby które widziały zdarzenia. Na tym nam wtedy zależało, żeby dotrzeć do naocznych świadków. Spotkania z nimi głęboko zapadły mi w pamięć. Jak chociażby rozmowa z Janem Królem w miejscowości Siedliska pod Miechowem. Pan Jan zaprowadził nas do gospodarstwa rodziny Baranków. Rekonstruował, praktycznie minuta po minucie, tragiczne wydarzenia, które miały tam miejsce. Wskazywał gdzie ukrywali się Żydzi, jak próbowali uciekać gdy przyjechali Niemcy. Potem zaprowadził nas do stodoły, gdzie pokazał drzwi przestrzelone kulami. Z satysfakcją, po latach, te drzwi zobaczyłem w muzeum w Markowej. Dobrze, że zostały zachowane – powiedział reżyser filmu w jednym z wywiadów.

