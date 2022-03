Orędzie prezydenta Dudy. Czwartek, godz. 20:00

twitter

Spotkanie przywódców państw wschodniej flanki

Prezydent Duda przebywa w czwartek w Brukseli, gdzie reprezentuje Polskę w nadzwyczajnym szczycie NATO poświęconym wojnie rozpętanej przez Rosję na Ukrainie.

Elementem jego wizyty są rozmowy z przywódcami państw bałtyckich. O spotkaniu Andrzeja Dudy z przywódcami państw bałtyckich KPRP poinformowała na Twitterze.

„Prezydent spotkał się w czwartek w Brukseli z przywódcami państw bałtyckich – prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem, prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą oraz prezydentem Estonii Alarem Karisem” – przekazała Kancelaria Prezydenta.

Jak podkreśliła prezydencka kancelaria, to już kolejne konsultacje Andrzeja Dudy z prezydentami państw leżących na wschodniej flance NATO. Na początku tygodnia prezydent złożył wizyty w Bułgarii i Rumunii.

Decyzja NATO: Sojusz nie skieruje wojsk na Ukrainę

Sekretarz generalny Jens Stoltenberg przekazał podczas konferencji prasowej, jakie są najważniejsze ustalenia nadzwyczajnego szczytu NATO w Brukseli. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Sojusz nie skieruje żołnierzy na tereny objęte wojną. W zakresie wsparcia Ukrainy, NATO będzie kontynuowało działania, łącznie z wyposażaniem ukraińskiej armii w sprzęt militarny.

– Przekaz jest taki, że musimy działać razem, zjednoczeni wspierając Ukrainę, ale pamiętając o odpowiedzialności za to, żeby ten konflikt nie przerodził się w wojnę między Rosją a NATO. Z tego powodu sojusznicy ustalili, że nie będą kierować sił lądowych na teren Ukrainy. Można to zrobić tylko z gotowością do zaangażowania się w pełnowymiarowy konflikt z wojskami rosyjskimi – wyjaśnił szef Sojuszu.

Stoltenberg przekazał też, że państwa członkowskie NATO zgodziły się, by na nowo określić działania odstarszania i obrony w długim okresie. Zapowiedział w ramach tego punktu dozbrojenie wschodniej flanki NATO m.in. poprzez utworzenie czterech nowych grup bojowych. w Bułgarii, Węgrzech, Rumunii i na Słowacji. Jak przekazał, grupy te będą dodatkiem do czterech istniejących dotychczas grup bojowych w Polsce i krajach bałtyckich.

