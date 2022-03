Biden spotkał się z amerykańskimi żołnierzami. Zjedli razem pizzę

Air Force One z Joe Bidenem na pokładzie wylądował w czwartek na lotnisku w Rzeszowie. Prezydent USA spędzi w Polsce dwa dni. Będzie to jego pierwsza oficjalna wizyta w naszym kraju od momentu objęcia urzędu w Białym Domu w styczniu 2021 r.

– Dziękuję bardzo za waszą służbę. Dziękuję, że jesteście tutaj, ponieważ to bardzo istotny moment w historii świata. Dziękuję za wszystko, co robicie – powiedział Biden, zwracając się do amerykańskich żołnierzy stacjonujących w naszym kraju.

– Pamiętam, kiedy podczas pełnienia różnych funkcji spotykałem się z wami. Pamiętam, kiedy mój syn służył w Bagdadzie. Kiedy tam byłem i go szukałem, zobaczyłem, że ma naszywkę z innym nazwiskiem. Zapytałem go, czemu masz inną naszywkę, a on odpowiedział: "Tato, wolałem mieć inną naszywkę, bo jakby wiedzieli, że mam takie, a nie inne nazwisko, to prawdopodobnie inaczej by mnie traktowali, a chciałem być traktowany tak samo, jak wszyscy" – relacjonował Biden.

Następnie prezydent dosiadł się do stołu i zjadł z żołnierzami pizzę. – Jeśli jeszcze nie zjedliście, to chętnie zjem z wami, bo jestem trochę głodny. Szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem taką pizzę – stwierdził Biden.

Prezydenci Duda i Biden spotkają się na Zamku Królewskim

W sobotę amerykański przywódca spotka się na Zamku Królewskim w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Biden wygłosi również przemówienie na placu Zamkowym.

Polska jest kolejnym przystankiem prezydenta USA w podróży po Europie. W czwartek Biden uczestniczył w nadzwyczajnym posiedzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, gdzie omówiono kwestie bezpieczeństwa związane z atakiem Rosji na Ukrainę, który trwa od 24 lutego i stał się największym konfliktem zbrojnym w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.