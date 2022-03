Błaszczak rozmawiał z sekretarzem obrony USA. Tematem współpraca NATO

Odbycie rozmowy wiązało się z wizytą w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena wraz z amerykańską dyplomacją.

"Obecnie w Polsce w ramach NATO i współpracy dwustronnej z USA przebywa ok. 10 tys. żołnierzy USA. Przerzut w ostatnich tygodniach dodatkowych 4 700 żołnierzy wojsk USA związany był z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa w regionie" – podało konto Ministerstwa Obrony Narodowej RP na Twitterze.

Przywódca USA w Polsce

Air Force One z Joe Bidenem na pokładzie wylądował w piątkowe popołudnie na lotnisku pod Rzeszowem. Przywódca USA spędzi w Polsce dwa dni. To jego pierwsza oficjalna wizyta w naszym kraju od objęcia urzędu w styczniu 2021 roku. Polska to dla Bidena przystanek w podróży po Europie po czwartkowym szczycie nadzwyczajnym Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W sobotę prezydent Stanów Zjednoczonych ma się spotkać na Zamku Królewskim w Warszawie z Andrzejem Dudą. Wizyta Joe Bidena w Polsce ma za zadanie przypominać skomplikowaną operację wojskową. W celu zapewnienia przywódcy bezpieczeństwa zarówno w Rzeszowie, jak i w Warszawie na dwa dni miasta zamienią się w wojskowe twierdze.

Wcześniej w naszym kraju gościli wiceprezydent USA Kamala Harris oraz szefowie Pentagonu, CIA i Departamentu Stanu.

"Dzisiaj to miejsce frontowe"

Na lotnisku pod Rzeszowem prezydenta Joe Bidena powitała polska głowa państwa. Następnie politycy zabrali głos.

– Obecność pana prezydenta tutaj to wielki znak jedności euroatlantyckiej i przyjaźni między Polską a Stanami Zjednoczonymi, dbałości o wzajemne relacje, a także, co dla mnie ogromnie ważne, o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej – powiedział Andrzej Duda.

Przed wystąpieniami Biden spotkał się z żołnierzami amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

