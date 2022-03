Hiszpański dziennik o wizycie Bidena w Polsce: To historyczne wydarzenie

Największy dziennik w Hiszpanii uznaje wizytę prezydenta Joe Bidena w Polsce, związaną z rosyjska agresją na Ukrainę, za wydarzenie o dużej wadze historycznej.

Rzeszów na tapecie

"El Pais" podkreśla, że Polska jest jedynym krajem sąsiadującym z Ukrainą, który podczas swojej podróży do Europy odwiedza prezydent USA. Zwraca uwagę, że w związku z wojną i kryzysem uchodźczym Biden udał się najpierw do Rzeszowa, w pobliżu ukraińskiej granicy – opisuje PAP.

"Miasto to stało się w ostatnich tygodniach centrum logistycznym w związku z wojną na Ukrainie" – pisze gazeta. Dalej dziennik podkreśla też, że Polska przyjęła już ponad 2,2 mln spośród wszystkich 3,7 mln uchodźców z Ukrainy.

"El Pais" nawiązuje do wizyty prezydenta George'a Busha w Polsce, do której doszło w 1989 roku. "Odbyła się w zaledwie miesiąc po pierwszych wolnych wyborach, po dekadach komunistycznej dyktatury w sowieckim bloku" – wskazuje hiszpańska gazeta, porównując obecny pobyt Bidena w Polsce do podróży Busha z 1989 roku.

Plany na sobotę

Na sobotę przewidziane jest m.in. spotkanie amerykańskiego prezydenta z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Rozpocznie się około południa od powitania przywódcy USA na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, następnie zaplanowane są rozmowy prezydentów "w cztery oczy", później rozmowy dwustronne delegacji. Przewidziane jest również spotkanie prezydentów z mediami. Po południu prezydenta Stanów Zjednoczonych wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

W ramach wizyty w Polsce Biden ma także odwiedzić Stadion Narodowy, aby z bliska zobaczyć, jak Polska pomaga uchodźcom z Ukrainy. Podczas tego punktu prezydentowi USA mają towarzyszyć premier Mateusz Morawiecki oraz włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski.

