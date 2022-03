"Są granice, których przekraczać nie wolno". PiS złoży wniosek o odwołanie Grodzkiego

"W związku ze skandaliczną wypowiedzią Grodzkiego o finansowaniu przez Polskę zbrodniczego reżimu Putina senatorowie PiS złożą wniosek o jego odwołanie. Te kłamliwe słowa są hańbiące i sprzeczne z polską racją staną. Są granice, których przekraczać nie wolno!" – poinformował Pęk w sobotę na Twitterze.

twitter

Szokujące słowa Grodzkiego

Chodzi o wystąpienie marszałka Senatu skierowane do Rady Najwyższej Ukrainy, w którym Grodzki przeprosił za polski rząd.

– Muszę Was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów – powiedział w piątek Grodzki.

– W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi – stwierdził marszałek Senatu.

UE ma problem z rosyjską ropą i gazem

W związku z inwazją na Ukrainę Unia Europejska nałożyła na Rosję cztery pakiety sankcji. Nie obejmują one jednak sektora energetycznego, z którego Moskwa czerpie największe dochody. Przeciwko zaostrzeniu unijnych sankcji i nałożeniu embarga na import rosyjskij ropy i gazu najbardziej opowiadają się Niemcy i Węgry.

Przeciwne zdanie w tej sprawie ma Polska, a premier Mateusz Morawiecki jest największym orędownikiem objęcia Rosji jak najostrzejszymi sankcjami i stara się przekonać do tego przywódców innych krajów UE. – Są państwa w Unii Europejskiej, które nie są do tego gotowe. To przede wszystkim Niemcy, Austria i Węgry. Kilka innych krajów zachowuje daleko idącą wstrzemięźliwość. Dla nas jest to pewien dodatkowy ból – mówił Morawiecki w piątek w Brukseli.

Czytaj też:

Węgry odrzucają apel Ukrainy. "Nie chcemy płacić za wojnę"Czytaj też:

"Nie słuchaliście nas". Sikorski ma pretensje do Niemców