Prezydent Biden: Artykuł 5. NATO jest dla nas świętym zobowiązaniem

Amerykański prezydent przyleciał do Polski w związku z wojną na Ukrainie.

Po oficjalnym powitaniu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, odbyły się rozmowy przywódców USA i Polska, z udziałem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha oraz sekretarza stanu Antony'ego Blinkena, a następnie rozmowy prezydentów "w cztery oczy" oraz rozmowy dwustronne delegacji pod przewodnictwem przywódców Bidena i Dudy.

Biden: Za wolność waszą i naszą

– Ta obecność pokazuje i przede wszystkim umacnia nasze relacje i jedność Sojuszu, a także współpracę militarną, polityczną i gospodarczą pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi – mówił prezydent Andrzej Duda, dziękując podczas obrad delegacji za wizytę Bidena w Polsce.

Następnie głos zabrał przywódca USA, którzy zapewnił polskie władze o wsparciu ze strony Waszyngtonu.

– 25 late temu, gdy przemawiałem na Uniwersytecie Warszawskim i później kiedy przewodziłem wysiłkom, aby Polska dołączyła do NATO użyłem tego sformułowania, powiedziałem wtedy: "za wolność waszą i naszą". Miałem to na myśli wtedy i mam to na myśli teraz – mówił Biden.

– Panie prezydencie, najważniejsza rzecz, która nas łączy to wspólne wartości – wolność, wolność prasy, dzięki temu rząd działa w sposób transparenty – mówił dalej polityk, zwracając się do polskiego prezydenta.

"Art. 5 jest dla świętym obowiązkiem"

– Zdolność Ameryki do sprostania oczekiwaniom świata opiera się też na Europie zjednoczonej. Nie możemy się zdystansować od tego co się dzieje w Europie. Stabilna Europa jest rzeczą krytycznie ważną dla USA – tłumaczył dalej Biden.

– Musimy być w ciągłym kontakcie, wiedzieć co razem robimy – dodał Biden i zapewnił, że dla Stanów Zjednoczonych "art. 5 jest świętym obowiązkiem" i "dotyczy to każdego z członków NATO".

– NATO powinno być w pełni zjednoczone. Żadnych podziałów. Wszystko robimy unisono i trzymamy się tej samej nuty (...) Władimir Putin myślał, że nas podzieli, że rozdzieli flankę wschodnią od reszty, ale się zawiódł – podkreślił prezydent USA.

Biden zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone są świadome odpowiedzialności, jaką wzięła na siebie Polska. – Ale ona jest nasza wspólna. Musimy być w nieustannym kontakcie jak zgrywać nasze wysiłki – dodał.

