Joe Biden przybył na Stadion Narodowy. Powitał go premier

Zgodnie z planem, na Stadionie Narodowym Joe Biden ma możliwość zapoznania się z pomocą udzielaną przez Polskę uchodźcom z Ukrainy. Wizytuje punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom i rozmawia z uciekinierami. Według ambasady USA w Warszawie prezydent ma spotkać się również z amerykańskimi wolontariuszami pomagającymi uchodźcom z Ukrainy.

twitter

Media informowały, że podczas odwiedzin na Stadionie, będzie okazja do krótkiej rozmowy Bidena zarówno z premierem Morawieckim, jak i z włodarzem Warszawy.

O godz. 18 prezydent Stanów Zjednoczonych ma wygłosić przemówienie na Placu Zamkowym.

Duda do Bidena: Wiemy, czym jest atak Rosji. Nasi dziadkowie to przeżyli

Wcześniej prezydent USA rozmawiał z prezydentem Polski w Pałacu prezydenckim. W konsultacjach delegacji wzięli udział m.in. szefowie MON i MSZ, Mariusz Błaszczak i Zbigniew Rau.

– Ta obecność pokazuje i przede wszystkim umacnia nasze relacje i jedność Sojuszu, a także współpracę militarną, polityczną i gospodarczą pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi – powiedział Andrzej Duda. – Jesteśmy wdzięczni za to, że kontynuujemy ścieżkę ku rozpoczęciu współpracy w zakresie budowy elektrowni atomowych w Polsce. Wierzę, że to partnerstwo będzie zrealizowane – dodał. – Wiemy, co oznacza rosyjski imperializm i wiemy, czym jest atak rosyjskiej armii, który przeżyli nasi dziadkowie i rodzice – powiedział Bidenowi polski prezydent, podkreślając obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.

– Stabilizacja w Europie jest dla USA niezmiernie ważna. Art. 5 NATO jest dla nas świętym zobowiązaniem i dotyczy każdego członka Sojuszu – zapewniał Biden.

Czytaj też:

Bidena namawiano, by spotkał się z polską opozycją. Biały Dom odmówił