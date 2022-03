"Medal Bohatera Związku Radzieckiego". Kukiz o Grodzkim: Powinien ożenić się z Ochojską

Zdenerwowanie Pawła Kukiza wywołało wystąpienie marszałka Senatu skierowane do Rady Najwyższej Ukrainy, w którym Tomasz Grodzki przeprosił za polski rząd.

Kukiz o "piątek kolumnie"

Lider Kukiz'15 skomentował zachowanie Grodzkiego we wpisie na Facebooku.

"Gdyby ktoś nie wiedział jak wygląda »piąta kolumna« to ma okazję zobaczyć. Na załączonym obrazku.…" – napisał Kukiz, dodając do wpisu link do artykułu poświęconego wystąpieniu marszałka Senatu.

"Powinien ożenić się z Ochojską (szefowa PAH, europoseł KO Janina Ochojska - red). I adoptować Lisa (red. nacz. "Newsweeka" Tomasz Lis - red.). I byłaby rodzina na medal. Medal Bohatera Związku Radzieckiego" – dodał polityk.

Kontrowersje wokół wypowiedzi Grodzkiego

– Sankcje muszą być kompletne i stanowczo egzekwowane. Dlatego muszę Was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki w wystąpieniu skierowanym do Rady Najwyższej Ukrainy.

– W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal – nawet wbrew intencjom – finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi – stwierdził.

Marszałek Senatu oświadczył, że "agresor musi być całkowicie izolowany i musi boleśnie odczuć, że świat twardo stoi po stronie zaatakowanych i nie pozwoli na rzeź Ukrainy". – Tylko tak trzeba myśleć i tak stanowczo działać. Mniej słów, więcej czynów. Dla mnie jako dla chirurga to jasne i oczywiste – dodał.

W związku z wypowiedzią marszałka Senatu, wicemarszałek izby Marek Pęk (PiS) zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji.

Czytaj też:

"Stek bzdur". Rzecznik rządu ostro o słowach GrodzkiegoCzytaj też:

Grabiec: Zamiast atakować Grodzkiego, rządzący powinni się zająć sankcjami