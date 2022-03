Prezydent USA: Musimy przygotować się na długą bitwę

– "Nie lękajcie się" – te słowa zdefiniowały papieża Jana Pawła II, te słowa zmieniły świat. Jan Paweł II przyjechał z tą wiadomością w ramach pierwszej pielgrzymki do ojczyzny (...). Była to wiadomość, która potrafiła przetrwać opresję i pozwoliła na zmiany w Europie 30 lat temu. Papież Jan Paweł II ten przekazał wygłosił i wtedy jeszcze Związek Radziecki rządził, a wiele lat później w Polsce powstała "Solidarność". Nie możemy być tu z nami, ale trzeba podziękować – dziękujemy Lechowi Wałęsie – zaapelował przywódca Stanów Zjednoczonych.

– 10 lat później nastąpił upadek Związku Radzieckiego. To nie była prosta walka. To była długa, ciągnąca się bitwa. Wielka walka o wolność, między demokracją a autokracją. Obecna bitwa nie zostanie wygrana w ciągu kilku dni, ani miesięcy. Musimy przygotować się na długą bitwę. Ukraińska walka jest elementem walki o wolność wyborów, wolność zgromadzeń, wolność prasy. Są to zasady kluczowe dla wolnego społeczeństwa. Każde pokolenie musi bronić demokracji, bo w ten sposób dział świat – podkreślił Biden.

– Mój przekaz do narodu ukraińskiego: My Was wspieramy, jesteśmy z Wami. Dzisiejsze walczące Kijów, Mariupol, Charków – to elementy dłużej bitwy, których rozpoczęła się w poprzednim stuleciu na Węgrzech, w Polsce. Bitwa o demokrację nie zakończyła się. Siły autokratyczne w ciągu ostatnich 30 lat pojawiały się na całym świecie. Dzisiaj Rosja podeptała, udusiła wręcz demokrację i chce to zrobić w innych miejscach. Mówiąc o jakiejś etnicznej jedności najechała Ukrainę. Putin mówi o jakiejś "denazyfikacji". To bezczelne – wskazał prezydent USA mówiąc, że były podejmowane liczne próby załagodzenia relacji z Rosją jeszcze przed inwazją, jednak Władimir Putin odrzucał wszelkie propozycje.

Polityk podkreślił, że NATO to sojusz obronny.