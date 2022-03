Kryzys uchodźczy. Premier spotkał się z aktorem Seanem Pennem

"Cały świat jednoczy siły w sprawie pomocy Ukrainie. Chodzi o pomoc humanitarną, ale także też m.in. dokumentowanie tragedii wojennej za naszą wschodnią granicą. Jedną z osób najbardziej zaangażowanych w takie działania jest słynny hollywoodzki aktor Sean Penn. Spotkaliśmy się dzisiaj i rozmawialiśmy o jego doświadczeniach i możliwościach pomocy dla Ukrainy" – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

"Od dawna, jeszcze na długo przed wybuchem tej wojny Sean organizował pomoc dla Ukrainy, zna tamtejsze realia. W 2021 roku pojechał do wioski Szirokino oraz do Mariupola, żeby nakręcić film dokumentalny. Był w samym centrum Kijowa, kiedy rozpoczęła się zbrojna agresja Rosji. Ewakuował się do Polski pieszo, a wszystko relacjonował w mediach społecznościowych. 23 marca Penn przyleciał z powrotem do Polski już jako przedstawiciel swojej fundacji. Odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z uchodźcami i podpisał porozumienie o współpracy przy pomocy ukraińskim uchodźcom" – wskazuje polityk.

Morawiecki zaznacza, że "Sean Penn to wielka postać światowej kultury, ale także ciekawy rozmówca i człowiek bardzo zaangażowany w pomoc humanitarną dla najbardziej potrzebujących". "Bardzo mu za to wszystko dziękuję. Nikt nie może pozostać obojętny na to, co się dzieje w Mariupolu czy Charkowie" – podkreśla premier.

Działalność charytatywna aktora

Fundacja CORE, którą zarządza Sean Penn, od wielu lat udziela pomocy poszkodowanym w wyniku wojen i kataklizmów. Pomagała poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti, finansowała też testy na COVID-19 w czasie pandemii. Teraz działalność skupia się na pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Sean Penn jest dwukrotnym laureatem Oscara i zdobywcą Złotego Globu.

