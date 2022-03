"Cham to Cię Marku spłodził". Wulgarne wypowiedzi rzecznika Zdanowskiej

Seria wulgarnych wpisów pojawiła się na Twitterze Bartosza Domaszewicza (KO) w sobotę, kiedy rzecznik prezydent Łodzi komentował wypowiedź marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Przewodniczący izby w wystąpieniu skierowanym do Rady Najwyższej Ukrainy, przeprosił za polski rząd, a jego słowa wywołały falę krytyki, m.in. ze strony wicemarszałka Senatu Marka Pęka oraz rzecznika rządu Piotra Müllera.

Domaszkiewicz odpowiada krytykom Grodzkiego

"Nadęty kabotyn, kompletnie pozbawiony politycznego rozumu i instynktu państwowego. Jakie kadry ma opozycja, skoro nie znalazła lepszego kandydata na »trzecią osobę w państwie«?" – skomentował wypowiedź Grodzkiego dziennikarz "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz i to między innymi pod tym wpisem wypowiedział się Domaszewicz.

twittertwitter

"Won za Don ruska onuco" – napisał zastępca prezydent Zdanowskiej do jednego z internautów, który wyraził inny pogląd na temat słów marszałka Grodzkiego niż polityk KO.

"Trolla trzeba traktować jak trolla. Jak pyskujesz to po łbie tylko bez płakania potem. Łzy otrzyj rublami" – stwierdził polityk w dalszej wymianie wpisów.

Do kolejnego internauty wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi zwrócił się słowami: "Ruski cepie naucz się polskiego, bo Ci Putin nie wypłaci wszystkich rubelków". Kiedy internauta odpisał Domaszewiczowi (nazywając go "Kundelkiem Merkelowej"), ten dodał: "Skundlił to Twój stary Twoja starą baranie".

twittertwitter

Kamil Starczyk, dziennikarz serwisu wpolskimmiescie.pl, zebrał wpisy Domaszewicza i napisał do prezydent Łodzi z pytaniem, czy polityk "aprobuje taki sposób komunikacji". Zdanowska nie zareagowała na wpis dziennikarza.

Czytaj też:

"Medal Bohatera Związku Radzieckiego". Kukiz o Grodzkim: Powinien ożenić się z OchojskąCzytaj też:

Grodzki przeprosił Ukraińców za polski rząd. Trzaskowski: To poszło za daleko