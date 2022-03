Rosyjscy dyplomaci podejrzewani o szpiegostwo wyjechali z Polski

Taki komunikat przekazał w poniedziałek ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie Siergiej Andriejew, cytowany przez agencję Ruetera.

W ubiegłą środę Polska podjęła decyzję o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Wezwany z tego powodu do MSZ ambasador Rosji powiedział, że "pogarszanie się stosunków rosyjsko-polskich trwa, a wydalenie rosyjskich dyplomatów doprowadzi jeśli nie do formalnego zerwania, to do faktycznego wyzerowania stosunków dyplomatycznych między Polską a Rosją".

Andriejew zapowiedział również działania odwetowe ze strony Moskwy. Można się zatem spodziewać, że Rosjanie zastosują zasadę wzajemności i wkrótce wydalą ze swojego kraju pracujących tam polskich dyplomatów.

Polska zablokowała rachunki bankowe ambasady Rosji

W ubiegły czwartek Andriejew informował o zamrożeniu kont bankowych rosyjskiej ambasady przez Polskę. – Od końca lutego Polska zablokowała konta bankowe ambasady Rosji w Warszawie pod pretekstem, że mogą one rzekomo służyć do finansowania działalności terrorystycznej – powiedział Andriejew, cytowany przez agencję RIA Novosti.

– Konta zostały zablokowane decyzją najpierw Ministerstwa Finansów, a następnie decyzją polskiej prokuratury pod zarzutem, że mogą być wykorzystywane do prania nielegalnie pozyskanych środków lub finansowania terroryzmu – stwierdził ambasador.

– Prawdopodobnie dla każdej rozsądnej osoby jest jasne, że oskarżenia dotyczące przedstawicielstwa dyplomatycznego są więcej niż absurdalne, nie wspominając o bezpośrednim i rażącym pogwałceniu Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych – przekonywał Andriejew.

O to, czy Polska rzeczywiście zablokowała środki rosyjskiej ambasadzie w naszym kraju, był pytany premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu potwierdził, że Polska "zablokowała część rosyjskich środków", ale nie podał więcej szczegółów.

