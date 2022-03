Rosja zablokowała konta polskiej ambasady

Rosja zablokowała konta ambasady RP w Moskwie. Powyższe może doprowadzić w stosunkowo krótkim czasie do sytuacji, w której placówka nie będzie w stanie opłacać bieżących rachunków za prąd i gaz, wypłacać pensji czy kupować paliwa do samochodów – podaje portal Onet.

Polska zadziałała pierwsza

Przypomnijmy, że wcześniej Polska zdecydowała o blokadzie kont ambasady Rosji w Warszawie. W ubiegłym tygodniu ambasador Siergiej Andriejew poinformował o zamrożeniu kont bankowych placówkki. – Od końca lutego Polska zablokowała konta bankowe ambasady Rosji w Warszawie pod pretekstem, że mogą one rzekomo służyć do finansowania działalności terrorystycznej – powiedział Andriejew, cytowany w czwartek przez agencję RIA Novosti.

– Konta zostały zablokowane decyzją najpierw Ministerstwa Finansów, a następnie decyzją polskiej prokuratury pod zarzutem, że mogą być wykorzystywane do prania nielegalnie pozyskanych środków lub finansowania terroryzmu – stwierdził ambasador. – Prawdopodobnie dla każdej rozsądnej osoby jest jasne, że oskarżenia dotyczące przedstawicielstwa dyplomatycznego są więcej niż absurdalne, nie wspominając o bezpośrednim i rażącym pogwałceniu Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych – przekonywał Andriejew.

Ciekawą informację dot. blokady kont w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" podają Cezary Gmyz i Piotr Gociek w rubryce "Dwaj Panowie G": "To teraz w drugą stronę: wszyscy w minionym tygodniu podniecali się faktem zablokowania ruskiej ambasadzie kont bankowych. A nie podniecali się innym faktem. Może dlatego, że go nie znali. Więc piszemy o tym jako pierwsi. Otóż dziwnym trafem polska ambasada w Moskwie dzień wcześniej wyczyściła wszystkie swoje konta w banku rosyjskim, nie zostawiając Moskalom na nich ani kopiejki. Przypadek? Nie sądzimy. Tak czy inaczej ambasadorowi Krajewskiemu gratulujemy".

Rosyjscy dyplomaci podejrzewani o szpiegostwo wyjechali z Polski

45 rosyjskich dyplomatów wydalonych przez Polskę z powodu podejrzeń o szpiegostwo opuściło już nasz kraj. Taki komunikat przekazał w poniedziałek ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie Siergiej Andriejew, cytowany przez agencję Reutera. Informację potwierdził we wtorek także rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

W ubiegłą środę Polska podjęła decyzję o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo. Poinformował o tym rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

