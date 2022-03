Byli współpracownicy donieśli na "milionera z Nysy". Prokuratura bada milionowe przelewy

Pod lupą prokuratury znalazły się milionowe przelewy. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli wspólnicy Piotra K., znanego szerzej jako „milioner z Nysy” – dowiedział się portal DoRzeczy.pl.

Śledztwo toczy się „w sprawie”, co oznacza nie postawiono w nim jeszcze zarzutów. Mimo to w postanowieniu prokuratury, do którego dotarliśmy, to właśnie Piotr K. (prokuratura w odpowiedzi na pytania portalu dorzeczy.pl nie podaje pełnego nazwiska biznesmena) jest wskazany jako potencjalny sprawca każdego z sześciu badanych czynów.

Za kierownicą Rolls-royce’a

Kim jest K.? To młody przedsiębiorca z Nysy znany z portalu YouTube, który dorobił się na współpracy z chińskim gigantem handlu elektronicznego AliExpress. Jeden z dostępnych w sieci filmów z jego udziałem nosi tytuł „Milioner przed trzydziestką w Ferrari”. Przedsiębiorca chwali się w nim drogim autem i planami zakupu jachtu. W innym nagraniu K. udziela wywiadu za kierownicą Rolls-royce’a i na pokładzie śmigłowca. W jeszcze innym można obejrzeć nierówny wyścig dwóch luksusowych aut – ferrari i porsche – oraz rozklekotanego malucha. Tak zdaniem K. wygląda rywalizacja między jego firmą kurierską, a Pocztą Polską.

Biznesmen od kilkunastu miesięcy zajmuje się budową sieci charakterystycznych niebiesko-zielonych automatów paczkowych AliExpress, które wyrastają na ulicach polskich miast. Z zapowiedzi K. wynika, że chiński gigant już niedługo ma mieć ok. 8 tys. własnych maszyn.

Za budowę sieci alimatów do niedawna odpowiadała spółka Świat Przesyłek, w której K. był prezesem i współwłaścicielem. Dziś w firmie jest sądowy kurator, a dawni wspólnicy donieśli do prokuratury na „milionera z Nysy”.

– W Wydziale 1 Śledczym Prokuratury Okręgowej w Opolu nadzorowane jest śledztwo w sprawie wyrządzenia Świat Przesyłek sp. z o. o. szkody w wielkich rozmiarach przez osobę zajmującą się sprawami majątkowymi tego podmiotu poprzez dokonywanie nieuzasadnionych ekonomicznie transakcji handlowych oraz operacji finansowych, jak również dokonanie przywłaszczenia środków pieniężnych tej spółki zgromadzonych na rachunkach bankowych – poinformował nas Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar. – Osoba Piotra K. została wskazana w zawiadomieniu o przestępstwie, jako sprawca czynów nim objętych. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli wspólnicy spółki Świat Przesyłek, którym w niniejszym postępowaniu oraz samej spółce przysługuje status pokrzywdzonych – dodał.

Prokuratura informuje, że postępowanie toczy się w sprawie, żadnej osobie nie przedstawiono zarzutu. Nie może też informować szeroko o postępach w śledztwie. Za wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów grozi 10 lat więzienia.

– Z obawy, aby nie doszło do zakłócenia procesu gromadzenia materiału dowodowego, nie jest możliwym przekazanie informacji o dotychczas zrealizowanych, jak i – tym bardziej – planowanych czynnościach dowodowych, ani też o treści pozyskanych z nich informacji – stwierdził prokurator Bar.

Jak ustaliliśmy, śledztwo wszczęto pod koniec stycznia. Według zawiadomienia Piotr K. miał wyrządzić spółce Świat Przesyłek „szkodę majątkową w wielkich rozmiarach powyżej 40 milionów złotych”. Śledczy sprawdzają, czy prawdą jest, że K. znając tajemnice spółki Świat Przesyłek przeniósł wszystkich jej kontrahentów, w tym chińskiego giganta AliExpress na spółkę SP Express. W ten sposób miało dojść do „całkowitego zaprzestania wymiany handlowej pomiędzy nimi a spółką Świat Przesyłek sp. z o.o”.

Śledczy badają także wątki możliwego podwójnego opłacania faktur VAT, podejrzanych przelewów, możliwego przywłaszczenia pieniędzy z dwóch służbowych kart płatniczych i oszustwa. W każdym z wątków jako potencjalnego sprawcę wskazują Piotra K.

Przywłaszczenie pieniędzy? Nie, decyzyjny pat

Co na to sam zainteresowany? W jego imieniu odpowiedzi przesłała nam Sandra Czerwińska reprezentująca firmę Świat Przesyłek. Jej zdaniem źródło kłopotów firmy tkwi w nielojalności wspólników biznesmena.

"Sprawa dotyczy Spółki, w której doszło do pata decyzyjnego ze względu na nielojalne zachowanie wspólników względem Piotra K [nazwisko do wiadomości redakcji]. Spółka była częścią tzw. grupy logistycznej, w obrębie której prowadzimy swoje działania" – odpisała na nasze pytania Sandra Czerwińska. Twierdzi, że „w sprawie, w której prowadzone jest śledztwo, nie odbyło się jeszcze żadne przesłuchanie”. "Warto również nadmienić, iż Spółka, o której mowa, była jej najmniej istotnym elementem, który jednocześnie nie posiadał żadnych praw do systemu oraz struktury, jaką tworzą pozostałe podmioty. Chciałabym nadmienić, że zarówno platforma swiatprzesylek.pl, jak i cała baza logistyczna stanowiły własność jednoosobowej działalności gospodarczej Świat Przesyłek Piotr K." – dodała.

Dalej czytamy, że Świat Przesyłek sp. z o.o. już nie działa. W jego miejsce powołano nową spółkę: SP Express sp. z.o.o. – W celu usystematyzowania współpracy z byłymi wspólnikami oraz organizacji sprzedaży usług powołana została odrębna spółka. W wyniku niekorzystnej współpracy i braku porozumienia, zawieszono działania w ramach tego podmiotu – mówi Czerwińska.

Kłopoty młodego milionera

Piotr K. to barwna postać. W internetowych wywiadach chwali się, że został milionerem przed skończeniem trzydziestu lat, ma w planie kupno jachtu, jeździ luksusowym autem i lata helikopterem. Kontrowersje wokół niego zaczęły się pojawiać kilka miesięcy temu. Jeszcze w grudniu zeszłego roku ujawniliśmy na portalu Dorzeczy.pl, że do spółki SP Express wszedł komornik. Cel? Egzekucja 200 tys. zł. Napisaliśmy, że 23 grudnia doszło do zajęcia komorniczego na jednym z kont firm zarządzanych przez młodego biznesmena. Sam zaś K. tłumaczył, że „faktycznie doszło do zajęcia komorniczego na naszym koncie, ale z naszego punktu widzenia zupełnie niesłusznie, gdyż podmiot, który do tego doprowadził pozostaje z nami w sporze. Sądzimy się po prostu o kwestię płatności zaległych faktur i na pewno będziemy tę sprawę wyjaśniać. Nieznaczna kwota została pobrana z naszego firmowego konta i na tym zakończyła się egzekucja”.

Kilka miesięcy wcześniej na profilu biznesmena w portalu LinkedIn pojawiły się pytania od międzynarodowych kontrahentów takich jak np. Suedtirol Post, którzy nie mogli się doczekać zaległych płatności z nyskiej firmy”. K. twierdził, że „to firma z Włoch, która nie wykonała należnych usług i próbuje po prostu wyłudzać nienależne sobie pieniądze”.