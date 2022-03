Tusk: Nie sprzedawajcie MOL-owi nawet jednego kanistra z benzyną

Były premier na konferencji prasowej w Gostolinie odniósł się do zapowiedzi szefa rządu Mateusza Morawieckiego rezygnacji z rosyjskich surowców energetycznych do końca 2022 roku.

– Panie premierze my w tej sprawie nie potrzebujemy radykalnych planów, tylko decyzji i te decyzje można podjąć bez zmiany konstytucji jak jeszcze kilka dni temu oczekiwał tego Jarosław Kaczyński i większość decyzji dzisiaj potrzebnych też nie wymaga jakichś zawiłych procedur i nie wymaga jakichś szczególnych zabiegów w Brukseli – powiedział Tusk.

– Tak naprawdę węgiel z Rosji do Polski płynie przez firmy, które z definicji powiązane są z rosyjskimi oligarchami już wpisanymi na listy sankcyjne. Mówiąc krótko tak naprawdę gdyby rząd był przygotowany jeśli chodzi o formalności i też tak emocjonalnie do podjęcia decyzji, żeby objąć sankcjami w handlu węglem tych, którzy są objęci przez Unię Europejską to moglibyśmy takie decyzje podejmować z dnia na dzień – stwierdził były szef Rady Europejskiej.

Tusk: Nie sprzedawajcie MOL-owi ani kanistra

Polityk stwierdził również, że jeśli Polska nie chce, by Rosja zarabiała na handlu surowcami, to nie powinna sprzedawać części aktywów Orlenu węgierskiemu MOL-owi.

– Chcecie naprawdę blokować biznesy rosyjskie w Polsce no to nie sprzedawajcie MOL-owi nawet jednego kanistra z benzyną, jednego dystrybutora nawet nie powinniście im sprzedawać – powiedział Tusk ponawiając apel do premiera Morawieckiego o opublikowanie kompletnej listy firm, które kupują rosyjski węgiel.

"Sięgnijcie po pieniądze unijne"

Donald Tusk odniósł się również do rosnących cen nawozów oraz zboża. Stwierdził, że według prognoz najtańszy bochenek chleba może kosztować nawet 10 zł.

– Chciałbym też bardzo gorąco zaapelować jeszcze raz do wszystkich odpowiedzialnych nie tylko za politykę rolną, ale generalnie za rządy w Polsce, żeby jak najszybciej wzięli z Europy jak najszybciej te wszystkie pieniądze, które na nas tam czekają. Nie ma żadnego wytłumaczenia, że w kilku jakby sprawach rząd PiS-u robi wszystko, żeby te pieniądze od Polski odpłynęły – powiedział.

