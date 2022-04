Wojna na Ukrainie. Ponad 2,4 mln uchodźców przybyło już do Polski

Informacje dotyczące obywateli Ukrainy, którzy w związku z wojną uciekają z kraju, monitoruje Straż Graniczna. Dane przekazywane są pomocą mediów społecznościowych. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski przybyło już ponad 2,4 mln osób.

"Od 24.02 do Polski z Ukrainy wjechało 2,415 mln osób. Wczoraj tj. 31.03. funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 23 tys. podróżnych – to spadek o 9,5 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (25,5 tys.)" – czytamy na Twitterze. Służby poinformowały, że w piątek do godz. 7 odprawiono 3,5 tys. osób. To spadek o 24 proc.

"Z Polski na Ukrainę wyjechało od 24.02 – 406 tys. osób" – przekazała Straż Graniczna.

Granica polsko-białoruska

Służby monitorują też sytuację na granicy z Białorusią, gdzie na terytorium Polski próbują przedostać się nielegalni migranci. "W dniu 31.03 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 37 cudzoziemców (m. in. obywatele Sudanu). Najwięcej, bo aż 16 osób, na odcinku ochranianym przez Placówkę Straży Granicznej w Kuźnicy" – przekazali strażnicy graniczni.

Podano też dane miesięczne. "W marcu bieżącego roku ujawniono 1747 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski" – napisano w mediach społecznościowych. Według danych Straży Granicznej od początku roku takich prób było 3293. "Rok temu w analogicznym okresie – 3" – przekazano.

W ubiegłym tygodniu Straż Graniczna poinformowała o podpisaniu umowy na budowę bariery elektronicznej. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem, komponentami teleinformatycznymi oraz elementami pomocniczymi do ochrony granicy państwowej RP. – Bariera elektroniczna będzie miała długość 202 km i obejmie zasięgiem działania wszystkie odcinki budowanej zapory fizycznej, a także część wód granicznych – poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

