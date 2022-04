Negocjacje z Brukselą ws. KPO. Buda: Nie możemy powiedzieć, że wszystko jest uzgodnione

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jak dotąd nie udało się osiągnąć porozumienia z Komisją Europejską w sprawie odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnijmy, że KE żąda od Polski likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Aby wymóc na Warszawie zmiany w sądownictwie, Komisja zamroziła KPO, który jest podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Niedawno prezydent Andrzej Duda zaprezentował projekt zmian w SN, który został ciepło przyjęty w Brukseli.

Porozumienie jest blisko

Kwestię negocjacji z Brukselą podniósł podczas poniedziałkowego briefingu prasowego Waldemar Buda. Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej wskazał, że obie strony chcą zawrzeć porozumienie i zakończyć trwający od kilku miesięcy spór.

– Tak, jak KE jest w stanie zawrzeć porozumienie, tak Polska jest bardzo blisko, jest gotowa to porozumienie zawrzeć, ale musi dość do porozumienia co do warunków tego uzgodnienia. Dzisiaj jesteśmy bardzo blisko, ale nie możemy powiedzieć, że wszystko jest uzgodnione. Jest takie powiedzenie, dopóki nie jest uzgodnione wszystko, to nie jest uzgodnione nic – powiedział Buda podczas spotkania z mediami. Jak wskazał, w tej chwili "na stole leży dosłownie kilka spraw, które są jeszcze do uzgodnienia, ale nie możemy powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że do niego dojdzie albo w jakiej perspektywie czasowej".

– Chcemy, żeby porozumienie w sprawie KPO, było porozumieniem, które dotyczy całościowo tych spraw. Wiemy, że sprawy, które są uzgadniane w KPO, są przedmiotem działania komisji w innych sprawach. Są również przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE – dodał Buda.

Wiceminister zapewnił, że rząd zawrze porozumienie z KE "na korzystnych dla Polski warunkach".

– Zawrzemy je tylko wtedy, kiedy zamkniemy wszystkie sprawy tego dotyczące. Od działań komisji, nie możemy sobie pozwolić na to, że z jednej strony mamy porozumienie, a z drugiej strony komisja podejmuje kolejne działania naruszeniowe i kieruje sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Nie chcemy mieć żadnych wątpliwości, jaka będzie treść tego porozumienia w najbliższym czasie – dodał.

