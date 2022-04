Rząd przyjął projekt ustawy MS. Reforma przepisów ws. nieletnich

Przepisy, które trafią teraz do Sejmu, pozwolą m.in. na skuteczne izolowanie sprawców najcięższych przestępstw. Zapewnią też odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie lub są zdemoralizowani – podał w komunikacie resort.

Reforma postępowań

Obecna ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich w Polsce pochodzi z 1982 roku. We wtorek w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, zapowiadająca jej reformę. Zbigniew Ziobro nazwał obowiązujące przepisy "archaicznymi", ponieważ – w jego odczuciu – nie obejmują one "wielu czynów karalnych". – Reakcje sądów na najpoważniejsze popełniane przez nieletnich przestępstwa bywają nieadekwatne. Powodują czasem publiczne oburzenie na nadmierną łagodność sądów w stosunku do sprawców zabójstw czy gwałtów – powiedział w trakcie spotkania z mediami minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

– Chodzi jednak nie tylko o skuteczne karanie takich sprawców, ale i o racjonalną reakcję państwa – skuteczne zapobieganie przestępczości nieletnich i ich odpowiednią resocjalizację. Proponujemy nowoczesne regulacje zgodne ze standardami międzynarodowymi. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości to wyraz troski o nieletnich, jednak przepisy przede wszystkim muszą zapewnić dobro osób pokrzywdzonych. Te przepisy zmieniają filozofię działania państwa w stosunku do nieletnich – mówił Ziobro.

Według rozwiązań zawartych w projekcie resortu sprawiedliwości, nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt i pedofilia, będą obligatoryjnie trafiać do zakładów poprawczych. Obecnie zdarza się, że są obejmowani jedynie nadzorem kuratora. Propozycja wprowadza również możliwość wydłużenia pobytu w zakładzie o trzy lata, jeśli dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła skutku.

