Zbigniew Rau spotka się z ministrami spraw zagranicznych NATO w Brukseli

"6-7 kwietnia minister Zbigniew Rau weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli" – przekazano w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Nowa Koncepcja Strategiczna NATO

Dwudniowe rozmowy będą dotyczyć wojny na Ukrainie. "Ministrowie omówią dalsze działania na rzecz wsparcia Ukrainy oraz podnoszenia kosztów agresji dla Rosji" – czytamy w oświadczeniu.

Rzecznik prasowy MSZ Łukasz Jasina przekazał, że obrady będą dotyczyć także "przygotowania nowej Koncepcji Strategicznej NATO". Ministrowie mają "wskazać kierunek prac m.in. w zakresie odpowiedzi na zagrożenie rosyjskie oraz wzmacniania postawy odstraszania i obrony".

"W części obrad będą również uczestniczyć ministrowie spraw zagranicznych Australii, Finlandii, Gruzji, Japonii, Korei, Nowej Zelandii, Szwecji i Ukrainy, a także Wysoki Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej" – podał rzecznik MSZ.

Liz Truss w Polsce

We wtorek w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii. Głównym tematem była wojna na Ukrainie. Zbigniew Rau podziękował Liz Truss za zaangażowanie Wielkiej Brytanii we wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i wyraził nadzieję na dalszy rozwój polsko-brytyjskiej współpracy.

Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby zwiększenia pomocy dla Kijowa, a także międzynarodowej presji, w tym wzmocnienia sankcji ekonomicznych na Moskwę. Omówili również możliwości współpracy na arenie międzynarodowej na rzecz zakończenia konfliktu i pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za akty przemocy noszące znamiona zbrodni wojennych.

