Ustawa o pomocy uchodźcom. Rada Ministrów przyjęła projekt noweli

Nowela doprecyzowuje i uzupełnia niektóre przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR), na które powołał się portal isbnews.pl.

Chodzi szczególnie o zasady rejestracji uchodźców i nadawania im numeru PESEL. Przyspieszone zostanie także nadawanie numeru, dzięki lepszemu wykorzystaniu rządowego wsparcia przez samorządy.

Przypomnijmy, że dotychczas w bazie PESEL zarejestrowało się około 700 tys. przybyszów ze wschodu.

Nowe rozwiązania

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie, to m.in.: incydentalne upoważnienie osób niezatrudnionych w urzędach gmin/miast do realizacji czynności związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy; delegowanie pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym po to, aby mogli oni wesprzeć organy, które w obecnej sytuacji są obciążone wykonywaniem zadań pomocowych dla ukraińskich uchodźców.

Ponadto, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła gromadzić, przechowywać, a następnie dostarczać stronie ukraińskiej produkty lecznicze w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych prowadzonych na terytorium państwa ukraińskiego. Doprecyzowane zostaną także sprawy tymczasowego wykonywania zawodu na terytorium RP lekarzom i dentystom z państw spoza Unii Europejskiej w celu udzielania pomocy medycznej obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce. Przewidziano też wsparcie ukraińskiego środowiska naukowego, w szczególności jeśli chodzi o ułatwienie podejmowania zatrudnienia przez kadrę akademicką.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

