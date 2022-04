Fogiel o słowach Miedwiediewa: Brzmi to jak majaczenie wariata

Dwa dni temu były prezydent i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew zaproponował nałożenie sankcji na członków i zwolenników PiS. Polityk zaprzecza też doniesienia o masakrze w Buczy i oskarża Ukrainę o zabijanie własnych obywateli.

Fogiel: Wiemy na co Rosję stać i po to między innymi się zbroimy

– Brzmi to oczywiście jak majaczenie wariata. To Aleksander Dugin (jeden z najważniejszych współcześnie filozofów i geostrategów w Rosji - red.) przy czymś takim wydaje się być człowiekiem umiarkowanym i wcale nie świrem – komentował wypowiedzi Miedwiediewa wicerzecznik PiS.

– Pytanie oczywiście czy to taka retoryka czy to na użytek wewnętrzny, ale po raz kolejny istotne postacie rosyjskiej polityki wypowiadają się mniej lub bardziej w ten sposób. Polska doktryna obronna się nie zmienia, wiemy na co Rosję stać i po to między innymi się zbroimy, modernizujemy armię – tłumaczył Radosław Fogiel w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.

– Być może, jeżeli coś dobrego z takich słów może wyniknąć, to być może ci decydenci w Lizbonie, po drodze w Paryżu czy w Madrycie, jednak zobaczą że to nie jest kwestia jakieś tam pribałtiki, używając rosyjskiego słownictwa czy dawnej rosyjskiej strefy wpływów po naszej stronie żelaznej kurtyny – dodał polityk.

– Jestem niestety nie tyle co przekonany, co niestety wiem, na zachodzie wielu polityków, niezależnie od barw partyjnych, cały czas z pewnym takim przymróżeniem oka albo niedowierzaniem, nawet mimo tego, co się dzieje na Ukrainie, nawet mimo próby podboju Ukrainycały czas patrzy w taki sposób, że to tak naprawdę dzieje się gdzieś tam – podkreślił wicerzecznik PiS.

Czytaj też:

Miedwiediew oskarża Ukrainę o zamordowanie własnych obywateliCzytaj też:

Morawiecki: Mierzymy się z bestialstwem, którego Europa nie widziała od zbrodni Hitlera i Stalina