Warszawa: Punkt recepcyjny na Torwarze zostanie zamknięty

W związku z zaobserwowanym wyraźnym spadkiem napływu uchodźców z Ukrainy, a tym samym zmniejszającą się liczbą osób przebywających w punkcie recepcyjnym COS Torwar, Wojewoda Mazowiecki zdecydował o zakończeniu działalności tego punktu od piątku 8 kwietnia. Uchodźcy przybywający do Warszawy będą obecnie kierowani do zorganizowanych miejsc zakwaterowania prowadzonych przez Wojewodę. Punkt wydawania pomocy humanitarnej zostanie przeniesiony do magazynu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – wskazano w komunikacie mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Z całego serca dziękuję wszystkim osobom, które dołożyły wszelkich starań, żeby punkt na Torwarze działał sprawnie i był w stanie zapewnić schronienie i pomoc uchodźcom z Ukrainy. Podziękowania należą się przede wszystkim wolontariuszom, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas i zdecydowali się pomóc potrzebującym. Możemy śmiało powiedzieć, że udało się nam wspólnie pomóc wielu osobom. Organizację tego miejsca doceniali wszyscy zagraniczni goście, którzy mieli okazję odwiedzić to miejsce i byli pod ogromnym wrażeniem pracy włożonej w funkcjonowanie Torwaru. Wszystkim ludziom dobrej woli bardzo dziękuję za pomoc i zaangażowanie. Jednocześnie deklaruję, że niezależnie od zmian organizacyjnych niezmienna jest zasada, że wszystkim uchodźcom udzielamy pomocy i nie pozostawimy bez opieki – powiedział wojewoda Konstanty Radziwiłł.

Czytaj też:

Sekretarz generalny NATO: Musimy być gotowi na długotrwały konflikt

Wielkie zaangażowanie w pomoc

W punkcie recepcyjnym na Torwarze zorganizowano 500 miejsc dla potrzebujących, którzy na miejscu uzyskali niezbędną pomoc medyczną, psychologiczną oraz informacje dotyczące pobytu i zakwaterowania w Polsce. W ostatnich dniach liczba osób korzystających z noclegu spadła do ok. 100. Wszystkie osoby potrzebujące noclegu uzyskają pomoc w punktach zakwaterowania tymczasowego prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego. W każdym obiekcie zapewniona jest opieka medyczna, psychologiczna, wydzielone są sale zabaw dla dzieci. W ostatnich dniach zorganizowano zostały również stanowiska koordynacji pracy.

Od początku funkcjonowania punktu bieżące działania każdego dnia wspierało ok. 300 wolontariuszy z ponad 20 organizacji pozarządowych i grup ochotników. (Załącznik zawiera wykaz tych organizacji i grup). Wszystkich wolontariuszy i organizacje, które nadal chcą wspierać uchodźców z Ukrainy, Wojewoda Mazowiecki zaprasza do współpracy m.in. w prowadzonych przez niego punktach informacyjnych.

Ponadto w punkcie recepcyjnym na Torwarze codziennie były wydawane paczki żywnościowe, artykuły pierwszej potrzeby i odzież uchodźcom z całej Warszawy. Paczki trafiły do ponad 2,8 tys. potrzebujących. Punkt pomocy humanitarnej, w którym będzie kontynuowana ta działalność, zostanie przeniesiony do innej lokalizacji w centrum Warszawy.