Ursula von der Leyen w Warszawie. Spotka się z prezydentem Dudą

W trakcie wizyty w Warszawie Ursula von der Leyen będzie rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą oraz weźmie udział w konferencji darczyńców na rzecz uchodźców "Stand Up For Ukraine".

Globalna kampania na rzecz zebrania funduszy dla Ukrainy

Kampania „Stand Up For Ukraine” ma zmobilizować rządy, instytucje, artystów, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne do bezpośredniego finansowania działań humanitarnych w Ukrainie i w krajach sąsiadujących.

25 marca 2022 r. Komisja Europejska i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen ogłosiły rozpoczęcie globalnej kampanii, której celem jest zebranie funduszy na wsparcie osób uciekających przed rosyjską inwazją.

Punktem kulminacyjnym tej kampanii będzie konferencja darczyńców, która odbędzie się dzisiaj w Warszawie.

Ursula von der Leyen na Ukrainie

W piątek, podczas wizyty w Kijowie, przewodnicząca Komisji Europejskiej wręczyła prezydentowi Zełenskiemu dokumenty potrzebne do nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

Wraz z Ursulą von der Leyen na Ukrainę przyjechali szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell oraz premier Słowacji Eduard Heger. Najpierw delegacja udała się na miejsce masakry w Buczy, gdzie Rosjanie zamordowali prawie 400 ukraińskich cywilów.

"Było to dla mnie ważne, żeby swoją wizytę na Ukrainie rozpocząć w Buczy" – napisała na Twitterze przewodniczącą Komisji Europejskiej. Następnie odbyło się spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono jednak szczegółów miejsca i czasu spotkania polityków.

