Nowe dane o COVID-19 w Polsce. Zmarło ponad 40 osób

Nowe przypadki zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (232), dolnośląskiego (162), małopolskiego (134), śląskiego (119), lubelskiego (110), wielkopolskiego (90), podkarpackiego (82), pomorskiego (82), łódzkiego (81), kujawsko-pomorskiego (60), zachodniopomorskiego (56), świętokrzyskiego (40), warmińsko-mazurskiego (36), podlaskiego (31), lubuskiego (30) i z opolskiego (28).

Resort podał, że w informacjach o 41 zakażeniach nie ma adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

MZ przekazało, że na COVID-19 zmarło 7 chorych, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 34 pacjentów.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 5 mln 977 tys. 773 przypadków. Zmarło 115 tys. 635 osób z COVID-19.

Prawie 18 tys. testów na COVID-19 w ciągu doby

Minionej doby wykonano ponad 17,8 tys. testów na obecność SARS-CoV-2 – przekazało także w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 35 mln 844 tys. 896 próbek pobranych od 34 mln 985 tys. 774 osób.

Od 1 kwietnia, nie można już wykonać testu inaczej, jak na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to testy antygenowe, czyli wykrywające białka wirusa. Dają one wynik po kilku, kilkunastu minutach.

Na test genetyczny PCR lekarz skieruje pacjenta, jeśli uzna to za konieczne, przed przyjęciem do szpitala. Będą one stosowane także w diagnostyce szpitalnej, by ostatecznie – jak wskazał NFZ – potwierdzić lub wykluczyć, czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem.