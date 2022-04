Barski coś ukrywa? Prokuratura Krajowa odpowiada na artykuł "Wyborczej"

"Bogdan Święczkowski ujawniał swój majątek, jego następca Dariusz Barski ma na to czas do 18 kwietnia. Obecny prokurator krajowy, kiedy stał się doradcą Zbigniewa Ziobry, stracił jednak entuzjazm dla jawności" – czytamy w tekście Ewy Ivanowej, opublikowanym w serwisie wyborcza.pl.

Dalej autorka przypomina słowa Dariusza Barskiego z 2016 roku. Mówił on wówczas: "Dla mnie to żaden problem, bowiem już w 2006 r., jako zastępca prokuratora generalnego, upubliczniłem swoje oświadczenie majątkowe. Chodzi o to, aby majątki wysokich funkcjonariuszy publicznych, a takimi są prokuratorzy, były transparentne, czyli przejrzyste". W tekście zacytowano "jednego z doświadczonych prokuratorów", który wytyka Barskiemu, że "chwalił się, że ujawnił oświadczenie już w 2006 r., kiedy nie miał takiego obowiązku. A potem [gdy był doradcą Ziobry] jego oświadczenie nie było jawne, bo uwzględniono wniosek o objęcie go ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych".

Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego 18 marca, także od tego momentu ma 30 dni na złożenia oświadczenia – wskazano.

Odpowiedź Prokuratury Krajowej

"W związku z opublikowanym w niedzielę tekstem portalu wyborcza.pl „Jaki majątek ma nowy prokurator krajowy? Barski przedstawiał się jako zwolennik jawności” Prokuratura Krajowa informuje, że prokurator Dariusz Barski złożył oświadczenie majątkowe niezwłocznie po powrocie ze stanu spoczynku do czynnej służby. Oświadczenie zostało przekazane jeszcze przed nominacją prokuratora Dariusza Barskiego na Prokuratora Krajowego. Zostanie ono opublikowane na stronie Prokuratury Krajowej w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.