Prezydent Duda: Mordowali bezbronnych wtedy i dziś. Nic się nie zmienili

– 10 kwietnia 2010 roku polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele udała się do Smoleńska właśnie po to, by dać świadectwo prawdzie. Bo Polska nigdy nie pogodziła się ze zbrodnią katyńską i jej konsekwencjami – mówił prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

12. rocznica katastrofy smoleńskiej

Dzisiaj mija 12 lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku Smoleńsk-Północny rozbił się rządowy samolot Tu-154M z 96 osobami na pokładzie. Zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Zobacz pełną listę ofiar katastrofy smoleńskiej.

Dzisiaj rano Kancelaria Prezydenta opublikowała poruszające nagranie, w którym prezydent Andrzej Duda wspomina ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.

– Kiedy zamknę oczy – to widzę trumny Pary Prezydenckiej w Sali Kolumnowej. Wciąż widzę tych ludzi, którzy przychodzili wtedy, żeby Ich pożegnać, żeby oddać Im hołd, żeby Im podziękować za tę wierną służbę ojczyźnie – mówi prezydent. Na nagraniu ukazano przebitki z uroczystości rocznicowych.

