Prezydent Duda: Mordowali bezbronnych wtedy i dziś. Nic się nie zmienili

– 10 kwietnia 2010 roku polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele udała się do Smoleńska właśnie po to, by dać świadectwo prawdzie. Bo Polska nigdy nie pogodziła się ze zbrodnią katyńską i jej konsekwencjami – mówił prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej.