"Powtarzał, żeby nie bać się silnej Polski". Prezydent wspomina Władysława Stasiaka

Sala kolegialna w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP będzie od dziś nosić imię śp. Władysława Stasiaka. – Władysław Stasiak uważał, że dla Polski warto pracować i trzeba robić wszystko, żeby państwo było silne – powiedział podczas uroczystości nadania imienia prezydent Andrzej Duda.

– Rzeczpospolita poniosła wielką stratę. Ogromną. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych – pewnie tak jest – ale z całą pewnością bardzo trudno jest zastąpić Władysława Stasiaka i co najmniej kilku ludzi, którzy wtedy zginęli. Wczoraj powiedziałem, że to byli najlepsi z nas. Tak, ja rzeczywiście tak uważam – podkreślał prezydent.

Andrzej Duda zachęca do oglądania wspomnienia o Władysławie Stasiaku. "Władysław Stasiak był państwowcem. Zawsze powtarzał, żeby nie bać się silnej Polski. Zginął 10 kwietnia 2010 roku towarzysząc Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Od dziś jedna z sal w KPRP nosi Jego imię. A ten film to wspomnienie o Nim. Pamiętamy!" – napisał prezydent na Twitterze.

Kim był Władysław Stasiak?

Urodzony 15 marca 1966 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Był Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego (od 24 sierpnia 2006 r. do 8 sierpnia 2007 r. oraz od 16 listopada 2007 r. do 15 stycznia 2009 r.), zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i wdrażanie wydziałów obsługi mieszkańców. Od 15 stycznia 2009 r. zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta. 27 lipca 2009 r. powołany na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Dwanaście lat temu w katastrofie samolotu Tu–154M, zginęło 96 osób, w tym Prezydent Lech Kaczyński i jego Małżonka oraz ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Czytaj też:

"Gnida z Żoliborza". Muzeum Powstania Warszawskiego reaguje na wpis pracownicy