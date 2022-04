Służby zatrzymały kolejnego rosyjskiego szpiega

"Kolejny szpieg zatrzymany! SKW zidentyfikowała obywatela Rosji prowadzącego działania wywiadowcze na szkodę RP. Mężczyzna został zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową i usłyszał zarzuty" – poinformował Żaryn w mediach społecznościowych.

Zatrzymanie szpiega

W oficjalnym oświadczeniu przekazano, że zatrzymana mężczyzna działał na zlecenie rosyjskich służb i "prowadził działalność na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej".

Szpieg miał zbierać informacje dotyczące gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP oraz wojsk NATO. "Zatrzymany trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa szpiegostwa, tj. zarzut z art. 130 ust. 1 kodeksu karnego" – czytamy.

Zatrzymany mężczyzna mieszka w Polsce od 18 lat. Do tej porty prowadził działalność gospodarczą. W oświadczeniu zapewniono, że służby zabezpieczyły obszerny materiał dowodowy, który obecnie poddawany jest analizom.

Sąd podjął decyzję o trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanego.

Wydalenie rosyjskich dyplomatów

23 marca Polska podjęła decyzję o wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. 28 marca przekazano, że dyplomaci wyjechali.

Wezwany z tego powodu do MSZ ambasador Rosji powiedział, że "pogarszanie się stosunków rosyjsko-polskich trwa, a wydalenie rosyjskich dyplomatów doprowadzi jeśli nie do formalnego zerwania, to do faktycznego wyzerowania stosunków dyplomatycznych między Polską a Rosją".

