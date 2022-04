"Zapamiętam to do końca życia". Prezydent Duda wrócił z Ukrainy

Podczas czwartkowego briefingu na dworcu w Przemyślu, dokąd wrócił pociąg z Ukrainy, prezydent powiedział: – To na pewno jedna z tych wizyt, którą zapamiętam do końca życia, zwłaszcza wrażenie, jakie zrobiła Borodzianka – miasteczko pod Kijowem, zniszczone przez rosyjskie samoloty i rakiety.

Tłumaczył, że widział również miejsca starć między siłami ukraińskimi a rosyjskimi i pozostałości zniszczonych pojazdów opancerzonych i czołgów. – To robi rzeczywiście ogromne wrażenie, zwłaszcza jeśli widzi się ten obraz pola walki – podkreślił.

Dalej mówił, że Kijów jest "miastem absolutnie gotowym do obrony, które widać, że dosłownie w ostatnich dniach wyszło spod oblężenia". – Nie mam żadnych wątpliwości, że kiedy jest się w Kijowie i patrzy się na ulice, to widać, że miasto było gotowe bronić się do samego końca. Na ulicach są barykady, w parkach są wykopane okopy, są bunkry i osłony z worków z piaskiem – relacjonował.

"Inaczej tego nazwać nie można"

Według niego Ukraińcy są bardzo zdeterminowani, żeby bronić swojego kraju. – Dodatkowo ten duch jest wspierany wściekłością i zwykłą, ludzką, męską złością na oprawców, bo inaczej tego nazwać nie można, jeżeli mordowani są ludzie, jeżeli zabija się dzieci, jeżeli mordowane i gwałcone są kobiety – podkreślił.

Zdaniem prezydenta Rosjanie prowadzą z Ukrainą "wojnę totalną, nie tylko z armią i ochotnikami, ale także z kobietami i dziećmi". – Te obrazy są nie do opisania. Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy udzielać Ukraińcom pełnego wsparcia, jakie tylko jest możliwe i tak jak wczoraj powiedziałem: zbrodnie powinny być osądzone, a zbrodniarze powinni zostać skazani – dodał.

"To jest właśnie zagłada"

Tłumaczył, że sankcje wobec Rosji, poza gospodarczymi, powinny polegać na wykluczeniu "ze wspólnot międzynarodowych, organizacji sportowych, wszystkich innych". – Nie możemy pozwolić, aby we współczesnym świecie, w XXI wieku, można było tak się zachować, bo jeżeli będziemy na to pozwalali, to prędzej czy później ludzkość będzie zmierzała do zagłady, bo to jest właśnie zagłada – ocenił.

– Wierzę głęboko, że Ukraina zwycięży, że pozostanie wolnym, niepodległym, suwerennym krajem, naszym sąsiadem. Ogromnie dziękuje rodakom za udzielanie pomocy naszym gościom z Ukrainy. Są uchodźcami, tak, ale są naszymi gośćmi. Dziękuję za to ogromnie, bo kiedy tam się jest to człowiek rozumie dlaczego oni schronili się u nas. Za to okazane serce jestem głęboko wdzięczny i wierzę, że właśnie te serca zmienią historię – powiedział prezydent.

