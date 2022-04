Szczepienie przeciwko COVID-19 dla uchodźców z Ukrainy. Kto może je przyjąć?

Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie informowało, że każdy uchodźca z Ukrainy powyżej 5. roku życia, który dotychczas nie został zaszczepiony w zalecanym schemacie szczepienia przeciw COVID-19, ma możliwość szczepienia lub uzupełnienia szczepienia preparatami dostępnymi w Polsce.

Szczepienia przeciw COVID-19–dla uchodźców z Ukrainy są realizowane preparatami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepień, zgodnie ze wskazaniami i schematem postępowania realizowanym w Polsce. Na Ukrainie szczepienia prowadzone są zarówno preparatami dopuszczonymi do obrotu w Unii Europejskiej, jak i takimi, które w UE nie są dopuszczone.

Kto może się zaszczepić?

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Brak dokumentacji wcześniejszych szczepień lub poświadczenie wykonania szczepienia preparatami niedopuszczonymi do obrotu w Unii Europejskiej oraz niewymienionymi w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (UE) warunkuje rozpoczęcie nowego schematu szczepień w NPS zgodnie z zaleceniami.

Dokumentowanie lekarskiego badania kwalifikacyjnego i przeprowadzenia szczepień odbywa się w e-Karcie Szczepień, a pacjent z Ukrainy będzie dostęp do certyfikatu potwierdzającego szczepienie poprzez aplikację mojeIKP dla obywateli Ukrainy (należy ją zainstalować np. w telefonie). W przypadku nieposiadania aplikacji pacjent z Ukrainy otrzyma wydruk poświadczający szczepienie w punkcie szczepień.

Podczas kwalifikacji do szczepienia przeciw COVID-19 osoby z Ukrainy należy: w przypadku osoby dorosłej, która nie dostała dotychczas żadnej dawki szczepionki, postępować zgodnie ze wskazaniami i schematem szczepień realizowanym w Polsce, z uwzględnieniem możliwości zastosowania schematu jednodawkowego szczepionką COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson);w przypadku osoby dorosłej, która ma dokumentację o zaszczepieniu na Ukrainie w niepełnym schemacie szczepionką stosowaną w Polsce, postępować zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w programie szczepień przeciw COVID-19 w Polsce, w przypadku osoby dorosłej, która ma dokumentację o zaszczepieniu na Ukrainie w niepełnym schemacie szczepionką uwzględnioną w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub równoważnych tym szczepionkom, postępować zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w programie szczepień przeciw COVID-19 w Polsce.

Szczepienia dzieci

MZ wydało także wytyczne dot. sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. Resort rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie Programu Szczepień Ochronnych na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Dzieci pozostające na terenie naszego kraju ponad okres trzech miesięcy od przekroczenia granicy, mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.

W sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień.

Informacje na temat szczepień przeciw COVID-19 dostępne są m.in. na stronie Ministerstwa Zdrowia i stronie pacjent.gov.pl.

Bezpłatne szczepienia m.in. na odrę i gruźlicę

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i trwającymi na obszarze tego państwa działaniami wojennymi, które spowodowały migrację ludności na terytorium Polski, minister zdrowia umożliwił też organizację i prowadzenie bezpłatnych szczepień akcyjnych na odrę, błonicę, gruźlicę, polio i wirusowe zapalenie wątroby typu A dla obywateli Ukrainy.

Zgodnie z zasadami epidemiologii interwencyjnej celem szczepień akcyjnych jest podniesienie odporności osób przebywających na określonym, zwykle niezbyt rozległym terenie w związku z zaistniałym lub spodziewanym zagrożeniem epidemicznym.

Szczepieniami akcyjnymi zostały objęte choroby zakaźne, które przenoszone są drogą oddechową lub przez kontakt bezpośredni, ponadto wykazują szczególny potencjał epidemiczny i charakteryzują się równocześnie umiarkowanym lub ciężkim, w tym śmiertelnym przebiegiem klinicznym.

