Czekają nas kolejne podwyżki cen benzyny?

Jak wskazano w komentarzu BM Reflex, drugi tydzień z rzędu na krajowym rynku paliw obserwujemy spadki cen.

Czekają nas podwyżki cen na stacjach?

Litr benzyny Pb95 potaniał w skali tygodnia 8 gr/l do poziomu 6,42 zł. Ceny diesla spadły w skali tygodnia 20 gr/l do 7,03 zł/l. Za litr autogazu płacimy 4 gr mniej niż przed tygodniem a średnia cena tego paliwa to obecnie 3,64 zł/l. Paliwa są obecnie najtańsze od początku marca, ale znacznie droższe niż przed atakiem Rosji na Ukrainę 24 lutego.

Średnie ceny benzyny Pb95 i diesla w Polsce kształtowały się wówczas na poziomach 5,57 zł/l oraz 5,62 zł/l.

Biorąc po uwagę wzrost cen hurtowych benzyny i diesla w skali tygodnia o około 8 gr/l netto oraz niski poziom marż detalicznych, dalsze spadki cen paliw na stacjach stoją pod znakiem zapytania.

Jak twierdzą eksperci, niewykluczone, że druga połowa kwietnia przyniesie nam podwyżki cen benzyn i diesla rzędu 10-15 gr/l. Powrót cen paliw do trwałych wzrostów w krótkim okresie wydaje się jednak mniej prawdopodobny.

Cena ropy a wojna

Ceny ropy skoczyły po 24 lutego i decyzji prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina o "operacji militarnej", czyli inwazji na Ukrainę. Już wtedy baryłka ropy Brent kosztowała około 92-93 dolary. Jest to to ropa wydobywana z 15 pól naftowych na Morzu Północnym.

Ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę naftową Brent po spadku w rejon 97 USD/bbl powróciły w okolice 109 USD/bbl. W czwartek rano ropa Brent kosztuje około 107 USD/bbl i jest o 27 USD/bbl droższa niż przed rokiem.

