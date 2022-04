Zdecydowany krok Lasów Państwowych. Wypowiedziały umowę rosyjskiej ambasadzie

Chodzi o ośrodek Skubianka nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą. Na terenie, który należy do Lasów Państwowych, znajdują się hotele, wille i domki letniskowe. Ośrodek był wynajmowany przez ambasadę Federacji Rosyjskiej – informuje portal wPolityce.pl.

"Dyrektor generalny Lasów Państwowych podjął tę decyzję przed dwoma dniami. Zapadła ona w konsultacji z ministrem Edwardem Siarką, który nadzoruje Lasy Państwowe w ramach Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Była ona też konsultowana z resortem dyplomacji" – mówi serwisowi rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski.

"Dołączono też wniosek o natychmiastowe wydanie tej nieruchomości. Czekamy na ruch ze strony rosyjskiej. Po Świętach sprawa zapewne nabierze większej dynamiki. Oczekujemy, że strona rosyjska jak najszybciej zwróci nieruchomość. Spodziewamy się oczywiście, że strona rosyjska będzie powoływała się na odpowiednie zapisy umowy, by uniemożliwić jej rozwiązanie. Ale my powołaliśmy się na odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego i spodziewamy się, że dojdzie do rozwiązania umowy" – podkreśla rzecznik LP. Gzowski zaznacza, że decyzja o zerwaniu umowy wpisuje się także w szerszy kontekst polityki Polski wobec agresji Rosji na Ukrainę.

Rosjanie przestali płacić

"Sprawa jest dla nas oczywista i analizowana od dłuższego czasu. Pierwsza umowa została podpisana w 1994 roku. Rosjanie po prostu przestali płacić czynsz za ośrodek" – mówi w rozmowie z wPolityce.pl wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

Czytaj też:

Reuters: Niemcy chcą wydać dodatkowe 2 mld euro na pomoc wojskową dla Ukrainy