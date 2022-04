Inflacja, nawozy, embargo, "Moskwa" i Francja. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Poniżej prezentujemy wybrane najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia oraz "top 5 DoRzeczy.pl", czyli pięć najlepiej czytających się newsów w ostatnich dniach.

Oficjalny poziom inflacji – 11 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w marcu wyniosła 11 proc., czyli najwięcej od ponad 21 lat. Inflacja w marcu jest wyższa od wcześniejszych szacunków. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,0 proc. (przy wzroście cen towarów - o 11,6 proc. i usług – o 9,1 proc.).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 3,3 proc. (w tym towarów – o 4,1 proc. i usług – o 0,8 proc.).

Bruksela nie zgadza się na pomoc krajową dla rolników przy zakupie nawozów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informację o odmowie zaakceptowania przez Komisję Europejską polskiego wniosku dotyczącego dopłat do nawozów dla rolników. – Upór KE ws. redukcji użycia nawozów sztucznych jest głupi i nielogiczny – skomentował Jan Krzysztof Ardanowski.

Zatonięcie krążownika "Moskwa"

Rosyjski okręt wojskowy zatonął na skutek uderzenia dwiema ukraińskimi rakietami przeciwokrętowymi Neptun. Taką informację przekazał amerykańskim mediom przedstawiciel władz USA, którego zacytowała agencja Reutera. Strona rosyjska podała z kolei, że "amunicja krążownika Moskwa wybuchła w wyniku pożaru okrętu”. Kilka godzin później Rosjanie potwierdzili zatonięcie okrętu.

Wizyty przedstawicieli polskich władz na Ukrainie

W mijającym tygodniu na Ukrainę pojechał prezydent Andrzej Duda, a następnie marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Prezydent odwiedził m.in. Irpień, jedno z ukraińskich miast zniszczonych przez Rosjan.Duda wraz z prezydentami Litwy Gitanasem Nausedą, Łotwy Egilsem Levitsem oraz Estonii Alarem Karisem, spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent zaapelował w Kijowie o „absolutny” i „zdecydowany” sprzeciw wspólnoty międzynarodowej wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Embargo na import węgla z Rosji

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Jednym z punktów wprowadzonych przepisów jest embargo na import węgla z Rosji. Regulacje wprowadzają także możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób, które „popierają rosyjską agresję na Ukrainę”.

Finlandia i Szwecja chcą do NATO

Brytyjski "The Times" podał w poniedziałek, że Finlandia i Szwecja są gotowe do przystąpienia do NATO już latem tego roku.– Decyzja o członkostwie w NATO zapadnie w ciągu kilku tygodni, nie miesięcy – oznajmiła premier Finlandii. – Rosja podejmie środki obronne, jeśli Szwecja i Finlandia wstąpią do NATO – powiedział z kolei wiceszef rosyjskiego MSZ Aleksandr Gruszko.

Wybory prezydenckie we Francji – sondaże

Za nieco ponad tydzień rozstrzygnie się, kto zostanie prezydentem Francji na najbliższą kadencję. Z najnowszego sondażu instytutu BVA dla stacji RTL i Orange wynika, że Macron może liczyć na reelekcję. Chęć oddania na niego głosu zadeklarowało 54 proc. respondentów (oznacza to wzrost notowań o 1 punkt procentowy w porównaniu z sondażem BVA przeprowadzonym tydzień wcześniej). Z kolei na Le Pen chce zagłosować 46 proc. Francuzów. Frekwencja wyborcza ma według tego badania wynieść 73 proc.

Polityka zagraniczna okiem Le Pen

Tymczasem Marine Le Pen przypomniała priorytety swojego programu w zakresie polityki zagranicznej.

Liderka francuskiej „prawicy” zdeklarowała podczas konferencji prasowej, że należy zreformować Unię Europejską, a także współpracować z rządami w Warszawie i Budapeszcie, z którymi podziela wizję Europy Ojczyzn. Le Pen wyraźnie opowiedziała się przy tym za pozostaniem państwa w Unii Europejskiej oraz w NATO, natomiast wykluczyła oddanie francuskich wojsk pod komendę zintegrowanego dowództwa NATO bądź przyszłego dowództwa armii europejskiej. Oświadczyła, że po zakończeniu wojny zaproponuje zacieśnienie stosunków między NATO a Rosją.

Zaznaczyła, że popiera model "priorytetowości prawa krajowego nad traktatami europejskimi". Wskazała też, że jeśli zostanie wybrana na prezydenta, będzie przestrzegać porozumienia paryskiego dotyczącego polityki klimatycznej.

Koronawirus – Koniec z codziennymi raportami

W związku ze spadającą liczbą zakażeń i słabnącym zainteresowaniem opinii publicznej prezentacją bieżących danych covidowych, począwszy od jutra modyfikujemy system raportowania. Dane będą teraz podawane w odstępach tygodniowych, w każdą środę – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

