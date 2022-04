Kard. Nycz: Módlmy się za Ukrainę i szukajmy tego, co w górze

Podczas wielkanocnej Mszy św. w archikatedrze warszawskiej hierarcha podkreślał, że „chrześcijanin powinien szukać tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga”.

Metropolita warszawski tłumaczył, że szukać tego, co w górze, to znaczy być dla innych zawsze i wszędzie, przebaczać, pomagać potrzebującym, przezwyciężać pokusę nienawiści, budować życie społeczne na prawdzie, a nie na półprawdach.

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego kard. Nycz zapewniał, że Pan Bóg nie tylko nas wysłuchuje i mówi do nas na różne sposoby, ale daje człowiekowi łaskę, pomagając osiągnąć zjednoczenie z Nim i z ludźmi. Podkreślił, że kiedy przychodzi słabość i grzech, Bóg czeka na człowieka ze swoim miłosierdziem.

Wojna to przejaw odejścia od Boga

Metropolita warszawski nawiązał także do wojny w Ukrainie wskazując, że jest to przejawem chęci człowieka do budowania, wbrew nakazom Boga, na potędze pieniądza i rażących niesprawiedliwościach, na panowaniu bogatych nad biednymi.

Kardynał zaapelował także o modlitwę i wsparcie dla Ukrainy, „aby ich Wielki Piątek wojny skończył się Zmartwychwstaniem do nowego życia i wolności”. – Obyśmy nie ustali w świadczeniu im pomocy nie z łaski, ale z głębokiej potrzeby chrześcijańskiego serca; nie z tego, co nam zbywa, ale z tego, co sami potrzebujemy – wskazał metropolita warszawski. Zdaniem kard. Nycza wojna za naszą wschodnią granicą skłania także do refleksji nad tym, czy Zachód, a więc także Polska, nie choruje, nie zagubił prawdy, dobra i prawdziwego piękna, sprawiedliwości w podziale dóbr tego świata, wrażliwości na potrzebujących. – Czy naprawdę wierzymy, że Chrystus Zmartwychwstał? – pytał w swojej wielkanocnej homilii kard. Kazimierz Nycz.

