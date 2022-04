Wspierając Ukrainę, osłabiamy Rosję

Ryszard Gromadzki: Gdzie leży granica naszego zaangażowania po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją uzasadniona polską racją stanu?

Ryszard Czarnecki: To ważne pytanie, które trzeba stawiać. Jestem przekonany, że jednym z dogmatów polskiej racji stanu jest istnienie realnego, a nie sezonowego państwa między nami a Rosją. Wynika z tego, że niepodległa Ukraina leży w interesie Polski. Nie chodzi tu nawet o testament Jagiellonów czy Piłsudskiego – to po prostu geopolityczne ABC. Dlatego trzeba Ukrainę wspierać i to robimy.